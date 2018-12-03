港大伙哈佛 科學園建醫學儀器實驗室

料暑假成立 研診斷送藥傳感設施

兩學院將發展精準醫學，研發可應用於醫療診斷、藥物輸送以及分析傳感器等儀器設施。哈佛大學工程與應用科學學院教育及科研行政院長Fawwaz Habbal表示，個人化的醫療模式為現今治療趨勢，而精準醫學是新興的研究範圍。

港大工程學院院長趙汝恒說，是次合作港大的機械工程系、電子工程系、生物醫學系及醫學院等均有參與。因應早前政府宣布設立醫療科技創新平台，趙汝恒說現時正與哈佛密鑼緊鼓撰寫5年計劃書，向政府申請津貼，當中包括如何發展快速診斷疾病的儀器、激光技術及生物感應器等，亦要考慮明年在科學園成立實驗室後，將要聘用多少人手等。港大工程學院助理院長岑浩璋補充，當實驗室成立後，將會發展多項主題研究，亦會提供將研發成果產業化的平台，吸引其他公司投資。

港大校長張翔表示，是次集合世界兩間優秀大學合作，相信能讓更多年輕科學家發揮所長。出席簽署儀式的特首林鄭月娥致辭時說，政府重視科研發展，亦有相應增加資源，又指兩大學合作是本地科研發展的重要一步，而政府亦預備接收大學的計劃書。