調查：2/3小學家長因備試情緒失控 逾三成家庭無「優質親子時間」 籲放下手機

六成稱因考試減親子時間

學院在今年11月13至25日期間進行「開學後的壓力與優質親子時間」調查，以電話隨機訪問536名小學家長。調查發現，超過三成的家庭未能做到學院的建議，即每天最少15至30分鐘的「優質親子時間」，放下智能電話或工作等干擾，專心聆聽和回應子女的分享，過程中也要有眼神交流。

逾半指大多時間未能熄電視手機

在親子相處時間上，有61.2%受訪家長在過去一個月中，曾因學校的測驗考試而減少親子活動時間；另有26.7%家長在過去兩個月中，曾因工作過後身心俱疲或忙於處理家事等原因，拒絕與子女玩耍。

親子活動中，有50.9%受訪家長稱大部分時間未能將電視關上、拿走智能電話，用心專注地聆聽與回應子女。部分學童未能自行選擇親子活動的內容，有37.1%家長認為子女的自由度較低，與認為自由度較高的28.5%相差近9個百分點。

學院董事余榮輝表示，明白雙職家長與子女相處的時間不多，甚至有在外地工作的父母為讓孩子有睡前故事聽，將故事內容錄音再播放給子女聆聽。余強調孩子在開學適應期，較願與父母分享學校生活，父母應多投放時間回應子女。他建議家庭設立時間表，預留時間讓親子互動，培養互相分享和聆聽的習慣。