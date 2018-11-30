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2018年11月30日星期五
智叻中文Smarties' 第386期
教局採購單仍列打字機傳真機 新校買3D打印機手續繁
THE工程排名 港5大學全跌
獲中大榮譽博士 葉錫安：香港獨特性有危機
卷四實戰場：當一回「主考」 悟卷四重點
卷四實戰場：扣題貼士：重複關鍵字
潮看文史：得罪方丈
看圖寫作：感情的年齡
閱讀篇章：〈山道楓香〉「尋找消失中的香港」──元朗
諸君有禮：「公平咩？」 從射禮看公平競技
卷二練筆：知音不止好朋友──揣摩題目關鍵字
綜合精練：書信：社區服務 整合拓展示例
作戰攻略：卷一︰媳婦與妻子之爭
文化萬花筒：篆刻印章 獨一無二
文化萬花筒：篆印分「官」、「私」
答案
時事考題：內地嚴懲校園欺凌
答案
智叻書室：寫作注意語病
遊戲時間：海陸交通古與今
答案
趣卜卜書齋：什麼「好」？
答案
創意園地：奇妙的住院旅程
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【明報專訊】■遊戲一
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教局採購單仍列打字機傳真機 新校買3D打印機手續繁
THE工程排名 港5大學全跌
獲中大榮譽博士 葉錫安：香港獨特性有危機
卷四實戰場：當一回「主考」 悟卷四重點
卷四實戰場：扣題貼士：重複關鍵字
潮看文史：得罪方丈
看圖寫作：感情的年齡
閱讀篇章：〈山道楓香〉「尋找消失中的香港」──元朗
諸君有禮：「公平咩？」 從射禮看公平競技
卷二練筆：知音不止好朋友──揣摩題目關鍵字
綜合精練：書信：社區服務 整合拓展示例
作戰攻略：卷一︰媳婦與妻子之爭
文化萬花筒：篆刻印章 獨一無二
文化萬花筒：篆印分「官」、「私」
答案
時事考題：內地嚴懲校園欺凌
答案
智叻書室：寫作注意語病
遊戲時間：海陸交通古與今
答案
趣卜卜書齋：什麼「好」？
答案
創意園地：奇妙的住院旅程
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