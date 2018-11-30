教育
智叻中文Smarties' 第386期
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智叻書室：寫作注意語病

【明報專訊】我們寫作和說話時容易忽略中文的語法，犯「語病」而不自知。打開自己的作文簿，檢查句子有沒有這些常見的毛病：用詞不當、成分不全、句子重複囉嗦、語序錯誤……有錯的話，和同學討論如何改正吧！

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