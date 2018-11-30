教局採購單仍列打字機傳真機 新校買3D打印機手續繁

新建校舍可分為全新學校、搬遷到新校舍的學校，以及原址重建學校。在設備清單方面，現時新建官津學校按班數而獲教育局撥款203.9萬至530.3萬元不等。立法會教育界議員葉建源指出，以一個新建30班小學為例，設備清單內列出約500多項購買項目，指清單今年雖有更新，當中有不少項目沒與時並進，如「29吋彩色大電視連推架」、「電動打字機」及「數據傳真機」等（見表），形容相關設備猶如「古代物品」。然而，若學校要購買清單以外物品，過程及手續相對繁複。葉建源解釋學校要自行蒐集資料、格價及招標，經法團校董會通過修訂項目後，再交教育局逐項審批。

審批需時1個月

將遷往屯門的群育學校東灣莫羅瑞華學校，校長卓德根表示，就遷校整理所需購買的新設備，發現清單內不少項目並不適用。他舉例指如清單只列出木枱櫈，但有特殊教育需要的學生會因「坐得不舒服而可能情緒不穩」，如學校想轉用膠枱櫈，便需要向教育局解釋棄用木枱櫈的原因及自行格價等，亦要補貼多出的費用。他又補充指如不少學校普遍使用的實物投影機及因應STEM教育而增添的3D打印機等均不包括在清單，曾問教育局審批時間，局方回應說需時約1個月。

教局不公開 校方難知校舍設計標準

在標準校舍用途分配表方面，葉建源指教育局自2000年後沒公開相關資料，學校沒法得知一般校舍設計標準，只獲圖則設計，如要作出任何改動，只能向教育局逐項查詢。葉要求教育局定期檢討並更新校舍標準及設備清單，及公開用途分配表，減省學校在行政及財政上負擔。

教局：正檢視清單

教育局承認家具和設備參考清單「已有一段時間未進行全面檢討」及「有些項目或不再切合現時的學與教需要」，表示正檢視清單及適時徵詢業界意見；另又提供30間課室中、小學分配表，並指個別房間或設施面積可有10%調整空間。