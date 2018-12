教局採購單仍列打字機傳真機 新校買3D打印機手續繁

【明報專訊】新建的官津校舍須按教育局「標準校舍用途分配表」及「新建校舍家具及設備清單(Furniture and Equipment List for New Schools)」設計校舍及採購相關設備。有立法會議員指不少相關設計標準及設備項目等已過時,當中包括幻燈機及手提卡式錄音機等。學校如要購買清單以外設備,須額外蒐集資料及向教育局解釋等,並有待審批,變相花更多時間。