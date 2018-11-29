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常識天下 第134期
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答案

【明報專訊】1. A。 漫威是美國漫畫公司，旗下超級英雄角色除上文所述外，還包括美國隊長、星爵、狼人等，漫畫故事經常被搬上大銀幕，電影作品如《復仇者聯盟》、《銀河守護隊》、《變種特攻》等。

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