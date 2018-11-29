教育
通通識 第549期
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法解通識﹕施政報告建議改善僱員保障

【明報專訊】行政長官林鄭月娥於2018年10月10日公布任內第二份《施政報告》，當中提出多項惠及僱員的建議，包括取消強積金對冲機制、增加法定產假等，有關措施若確切實行，將如何影響本港的僱主及僱員？

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