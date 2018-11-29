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2018年11月29日星期四
通通識 第549期
自訂目標自主學習 自評學術能力升 實驗：長假無功課有利學習
學生：長假練乒乓 成功入校隊
資訊科技綜合津貼 一成半官津校用剩逾兩成
時事議題﹕３事件惹言論自由憂慮
時事議題﹕香港言論自由有否倒退？
時事議題﹕23條立法 再掀爭議
時事議題﹕答題指引
圖表拆解﹕通訊群組增進家人溝通
世界三分鐘﹕加拿大紅楓 飄揚萬國旗海間
透視救援﹕戰爭性暴力 男女皆受害
法解通識﹕施政報告建議改善僱員保障
題型拆解﹕漫畫資料互證 得分有法
摘星拆解﹕貧窮人口增 剖析因由
瑞士洋葱節只笑不哭
國有特色：洋葱節玩碎花紙戰
時事常識挑戰（國際）：運動比賽注意安全
答案
新聞有常識：Stan Lee逝世 英雄夢長存
赤腳男孩10種語言賣紀念品
國際大事典：美國加州山火 空氣惡化
答案
濕地居民：與「候鳥」有約（上）
你知？我知！ 處理廢物有智慧！
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圖表拆解﹕通訊群組增進家人溝通
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【明報專訊】◆資料A
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自訂目標自主學習 自評學術能力升 實驗：長假無功課有利學習
學生：長假練乒乓 成功入校隊
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濕地居民：與「候鳥」有約（上）
你知？我知！ 處理廢物有智慧！
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