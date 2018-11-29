自訂目標自主學習 自評學術能力升 實驗：長假無功課有利學習

可選擇自學畫畫或做運動

香港基督教服務處「深東樂Teen會」今年3月至5月推行「復活假無功課——自主學習計劃2018」，邀請浸大做評估學術研究。浸大研究在4間小學選定級別，於今年復活節長假期間不設功課，並在假期前引導學生訂立學習目標，學生可選擇自學畫畫或做運動等，研究團隊並分別於假期前後做問卷調查，讓學生自評學術能力。

實驗組（無功課組）包括4間參與小學共806名學生，其中兩間小學為第二次推行長假期無功課；另有619名無參與計劃的學生作參照組。結果發現，實驗組學生在假期後的自評學術能力上升，參照組則前後沒顯著差異。以5分為滿分，首次不設功課的實驗組，由放假前平均自評學術能力為3.35分，假期後則升至3.46分；再次無功課的學生組別增益更顯著，由放假前3.14分，升至放假後3.41分。研究分析，學生若能在假期中完成自訂目標，有助提升他們的自主性。

教師：實驗證明沒致心散

亞斯理衛理小學教師葉慧欣表示，作為高小的班主任，起初會擔心面對呈分試的學生「放假回來（上課時心）會好散」，或會忘記以前學過的知識，但切實推行假期無功課後，發覺自己顧慮多了，亦感覺長假期不設功課，學生可有更多時間按自己性格自主學習。深水埔街坊福利會小學校長嚴佩琼說，雖然接下來的聖誕節未必完全不設功課，但亦正思考在「給予功課之餘，是不是可以讓小朋友有一部分可自決」。