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2018年11月28日星期三
語文同樂 第346期
從清末馬褂到絕版水手服 教大校服展 16校旗袍齊集
朗思家長盼撥短期校舍 教局：倘允對他校極不公
書與人生：從暴烈到溫和 作家梁莉姿
書與人生：梁莉姿 收起尖刺 回歸現實
偽文心測：媽媽責罵 如何避免「傷亡」？
視聽之娛：再活一次……
乜乜物物
文字青春痘：人際關係篇
答案：
圖看人物：劉曉波 ╳ 中外名人
字裏花間：洛花時節
歷史周報：唯一女皇帝 開腔講情史
News corner﹕Running boom
Running boom
Answers, News corner
Grammar﹕Let, let's
Answers, Grammar
Animal﹕Red-necked wallaby
Comic﹕Self-service checkout
Answers, Comic
Story﹕A blessing in disguise
Celebrity﹕Prince George
Express﹕The traditional charm
Horizon﹕Emblem
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文字青春痘：人際關係篇
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【明報專訊】青春期煩惱特別多，朋輩間一時「糖黐豆」，一時「水溝油」。比人際關係更讓人煩惱的，是臉上長出礙眼的青春痘。文字上的「青春痘」也不容忽視，一不小心被老師用紅筆圈出錯字，在白紙上多麼張揚！
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從清末馬褂到絕版水手服 教大校服展 16校旗袍齊集
朗思家長盼撥短期校舍 教局：倘允對他校極不公
書與人生：從暴烈到溫和 作家梁莉姿
書與人生：梁莉姿 收起尖刺 回歸現實
偽文心測：媽媽責罵 如何避免「傷亡」？
視聽之娛：再活一次……
乜乜物物
文字青春痘：人際關係篇
答案：
圖看人物：劉曉波 ╳ 中外名人
字裏花間：洛花時節
歷史周報：唯一女皇帝 開腔講情史
News corner﹕Running boom
Running boom
Answers, News corner
Grammar﹕Let, let's
Answers, Grammar
Animal﹕Red-necked wallaby
Comic﹕Self-service checkout
Answers, Comic
Story﹕A blessing in disguise
Celebrity﹕Prince George
Express﹕The traditional charm
Horizon﹕Emblem
從清末馬褂到絕版水手服 教大校服展 16校旗袍齊集
朗思家長盼撥短期校舍 教局：倘允對他校極不公
書與人生：從暴烈到溫和 作家梁莉姿
書與人生：梁莉姿 收起尖刺 回歸現實
偽文心測：媽媽責罵 如何避免「傷亡」？
視聽之娛：再活一次……
乜乜物物
答案：
圖看人物：劉曉波 ╳ 中外名人
字裏花間：洛花時節
歷史周報：唯一女皇帝 開腔講情史
News corner﹕Running boom
Running boom
Answers, News corner
Grammar﹕Let, let's
Answers, Grammar
Animal﹕Red-necked wallaby
Comic﹕Self-service checkout
Answers, Comic
Story﹕A blessing in disguise
Celebrity﹕Prince George
Express﹕The traditional charm
Horizon﹕Emblem
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