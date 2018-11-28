教育
語文同樂 第346期
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文字青春痘：人際關係篇

【明報專訊】青春期煩惱特別多，朋輩間一時「糖黐豆」，一時「水溝油」。比人際關係更讓人煩惱的，是臉上長出礙眼的青春痘。文字上的「青春痘」也不容忽視，一不小心被老師用紅筆圈出錯字，在白紙上多麼張揚！

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