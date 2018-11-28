朗思家長盼撥短期校舍 教局：倘允對他校極不公

特別室作他用 無法辦音樂劇

朗思界限街校舍現容納290名小學生，高小和低小分別有120和170人，總人數較兩年前高小開始搬到崇正校舍時的約220為多，17班學生現要於11個課室上課，部分級別需混合授課。不過，教育局指出，根據紀錄界限街校舍有足夠容額讓所有小學生入讀，每班平均25.7學生，符合容額規定。

因應學生人數增加，界限街校舍的音樂室和視藝室等需作其他用途，該校音樂教師封凱怡表示，事件發生後感無奈和失落，教學空間受限制，「很開心聖誕做音樂劇，但因沒地方綵排，所以（學生）連音樂劇都做不到」，其間一度落淚。Year 5學生家長莊耀誠認為，現時校舍擠得連資助小學那樣大的操場和禮堂也沒有，質疑教育局要求學生停課時並無寬限期，「說停課便停課」，希望政府道義上幫助學生。

教局稱符容額 葉建源：確擠迫

協助他們的立法會議員葉建源期望，教育局提供暫時校舍，或容許學生暫時到崇正中學校舍上課，強調不是要替曾違規的學校覓「長期校舍」，解釋「學生是無辜」，每個課室法定容額雖是33人，但確實擠迫，「現時教育期望遠遠不會使用法定容額」。至於朗思校舍有僭建和早前未註冊等問題，葉指應交由校方解釋，但據他了解界限街校舍天台僭建物已停用。

教育局補充，以營利性質經營的私立學校，一貫要自行安排校舍及相關營運設施設備。