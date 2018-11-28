從清末馬褂到絕版水手服 教大校服展 16校旗袍齊集

水手服活潑可愛 多幼園用

藍色水手領上衣，配以半身摺裙，這套東洋風格女生校服，是本港風靡一時的校服。教大香港教育博物館館長張樹娣稱，「新法書院的女子校服，想當年個個都話是『第一』」，她稱，水手校服在上世紀70至80年代的日本流行，新法當時亦緊貼潮流，不過隨着新法停辦（2012學年），這套經典校服已成絕版，但仍有不少幼稚園特別喜歡水手服予人活潑、可愛之感，故很多幼稚園會設計水手校服。

展覽團隊逐一翻看本港2179間學校的校服，發現500多間中學，仍有16校採用旗袍裝，包括4間真光、傳統名校聖保羅男女中學、英華女學校等。張樹娣稱，只有香港培道中學選擇白色旗袍，即使其餘旗袍均以藍色為主色，但其顏色層次有不同，有淺有深，而且在企領、手袖、前襟位置，有白色、藍色或綠色綑邊；裙襬亦有「對衩」及「疊衩」之分。她稱，辦學團體一般都認同旗袍可彰顯女性溫柔嫻熟的美德，又覺得可代表其辦學理念；又指多年來已有不少學校因舒適度，以其他款式取代旗袍。

男生仿英校 50年代起已恤衫西褲

男生校服方面，自50年代至今都以恤衫西褲為主，小學男生多會穿起短褲，做法仿效英國的學校。香港教育博物館「香港校服今昔」展覽今日開幕，周一至日上午10時至下午5時開放公眾參觀，展期一年。展覽由始於清末的校服說起，由最早期的「卜卜齋」馬褂、長袍至近年的經典校服都有介紹。