教育
明路—生涯規劃 第40期
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入U百科﹕聯招計分法（三）：浸大、教大、嶺大篇

【明報專訊】看過前兩期〈入U百科〉，相信大家已掌握不同院校的計分方法。為免同學迷失在聯招選科這場遊戲中，今期繼續以香港浸會大學、香港教育大學和嶺南大學為例，拆解當中的計分方法。

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