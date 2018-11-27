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2018年11月27日星期二
明路—生涯規劃 第40期
雙非截龍競爭減 小一北區有校收生逾半15分
孫催谷下入喇沙 爺盼子媳給自由
浸大設農業學習館 VR教可持續發展
生涯規劃﹕中醫配藥員 情牽百子櫃
各行各業﹕售藥半途讀中藥 學做配藥把關人
入U百科﹕聯招計分法（三）：浸大、教大、嶺大篇
規劃情報﹕浸大明年辦 農業科學主修
規劃情報﹕柴灣THEi資訊日 設體驗工作坊
港產智能水耕機 掃碼自動調節光線水循環
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入U百科﹕聯招計分法（三）：浸大、教大、嶺大篇
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【明報專訊】看過前兩期〈入U百科〉，相信大家已掌握不同院校的計分方法。為免同學迷失在聯招選科這場遊戲中，今期繼續以香港浸會大學、香港教育大學和嶺南大學為例，拆解當中的計分方法。
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雙非截龍競爭減 小一北區有校收生逾半15分
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