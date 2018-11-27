浸大設農業學習館 VR教可持續發展

浸大獲資助3700萬元成立生物資源與農業研究所，其中1800萬至2000萬元用於建館及5年營運費。浸大生物資源與農業研究所主任黃煥忠說，為吸引學生，以故事串連整個學習館，參觀者模擬在太空母艦「地球號」生活，需完成任務才可返回地球；又以遠古微生物水熊蟲為藍本，設計展覽的卡通角色「水熊爺爺」。

展館應用了擴增實境（AR)、虛擬實境（VR），製作遊戲及手機互動裝置；又展出由漁農自然護理署捐贈象牙、綠海龜、老虎皮、賽加羚羊角等瀕危物種動物的標本。

模擬超市學碳排放

黃煥忠說，展館設有模擬超市，藉以教導學生碳排放的概念，「買本地雞蛋與美國雞蛋，其食物里程及碳排放相差很大，以飛機、船運送食物來港，背後消耗的能源遠高於在本地耕作」。他說市面上出售的蔬菜只有1.8%來自本地，鼓勵參觀者多支持本土農產品，提高本地農業自給率。展館後天（29日）正式開幕，黃煥忠說，學校可組團約30人預約參觀，報名方法可見網頁goo.gl/HdpQG5。