雙非截龍競爭減 小一北區有校收生逾半15分

教育局早前公布有約2.3萬人在自行分配學位階段獲派學位，成功率為44.1%，比例是7年來新高。在學童人數下降及雙非截龍影響下，屬上水區內名校的鳳溪第一小學在此階段有60個學額，校長朱偉林表示今年大約收到180個申請，較去年少約40個。他指今年大約有28個「世襲生（即有兄姐在相關學校就讀或是在校員工子女）」，沒蠶食統一派位學額。

校長料21/22年競爭激烈

至於按計分收生方面，朱表示獲15分而又獲取錄的學童有約20名，即佔相關學額中近三分之一，較去年增加約一倍。雖然競爭有所減低，但朱偉林認為適齡學童人數在2021至2022學年開始回升，屆時區內競爭會再次變得激烈。

另一間同樣受區內家長歡迎的鳳溪創新小學，今年自行收生階段有60個學額，校長李淑賢稱收到約80個申請，較去年的約114個減少三成。獲取錄的學童當中，19人為世襲生，33人為獲15分的學童，較去年的11人大增兩倍。至於區內競爭一向激烈的上水惠州公立學校，校長鄭風表示是次收到近200個申請，較往年少約20多個。他說「以前連20多分亦要抽籤」，是次卻取錄了近10個15分的學童。

以往20多分要抽籤

除了北區，以往不少熱門名校的世襲生蠶食統一派位學額，不過是次獲派位的學生當中，只有53%為世襲生，較去年減少約6個百分點。根據相關學校官網及教育局資料，雖然多間熱門津小仍有出現蠶食學額情况（見表），不過蠶食數目有所減少，其中如油蔴地天主教小學（海泓道），去年蠶食33個統一派位學額，是次減至15個。

首名出生適齡可獲15分

小學自行收生採計分制，適齡學童可獲10分，其他可獲額外加分項目，如首名出生子女（5分）、父母或兄姊為該校畢業生（10分）、兄／姊在與該小學同一校址的中學部就讀（20分）等（只可選部分項目），最高是35分。