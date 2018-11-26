港大清華擬合辦電腦本科

兩大各讀兩年 最快2020開

政府近年投放不少資源，欲將香港變成人工智能城市，港大副校長高為元期望，高峰會有助推動這件事，「推廣這個（人工智能）需要一個生態，高校在這個生態裏扮了很重要的一環，尤其在培養人才、基礎建設、科研跟最後應用」。港大工程學院院長趙汝恒表示，港大正研究與清華聯合開辦課程，「例如電腦科學我們一起辦聯合課程，兩地學生也可互相得益，一半時間在（港大），一半時間在清華，對雙方學生是好，亦可透過學生作橋樑，進行學術交流」，但強調合辦課程仍在初步構思當中。

趙汝恒又說，清華和港大在計算機科學的世界排名相近，清華擅長理論及計算機視覺（computer vision）領域，港大則在應用有優勢，例如將人工智能套用於監察環境、牙科學、醫學、建築學等，「所有領域，我們相信與清華合作，可以更上一層樓（one level up）」。

被問到科技大學和城市大學相繼計劃在內地建分校，高為元說，港大硬件上在內地已有佈局，「在內地建高校，像你剛提到一些例子，當然我們港大也是會在考慮範圍之內」。

AI峰會 史丹福教授助陣

高峰會將於周五（30日）在港大李兆基會議中心大會堂舉行，除有兩間大學教授分享，亦邀請到美國史丹福大學、英國倫敦帝國學院等世界知名院校的教授，講者亦包括擅長圖像處理技術的中國科學院院士、中聯辦副主任譚鐵牛。