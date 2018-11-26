網頁附科技學院前院長認受信 「設施學院」稱可銜接 公大：從無合作協議

【明報專訊】有提供文憑課程的本地學院在其網站聲稱課程獲公開大學認可，學員完成課程後可「銜接香港公開大學四年全日制學士學位」，並上載一封由公大科技學院前院長何建宗簽名並有學院蓋印的認受信。公開大學卻回覆說，「從未有跟香港設施工程學院商討任何合作協議或收生承諾」。何建宗則確認信件由其簽署，但只是認可課程資歷，未有答應可銜接，又指自己當時身為院長，有權力自行簽署文件。
明報記者 王丹麟
涉事的學院名為「香港設施工程學院」，為「尖端教育集團」旗下學院。其網站顯示學院在1992年創立，為工程界提供「學術、專業及實用的知識及技術訓練課程」。網站又列出「測量工程文憑（Diploma in Surveying）課程」獲公開大學認可。
網站又上載一封認受信，日期為去年10月11日，以英文撰寫，收件人為「Michelle Ying（邢）」。內容大約為公大認可測量工程文憑學歷，畢業生可報讀公大4年全日制「電子及電腦工程學」和「檢測和認證」榮譽學士課程，但仍需與其他申請者競爭。
公大：涉大學政策需部門核實
然而，該課程只屬文憑程度，為何可銜接公大學士課程？公大今年8月曾發課程聲明，其中指何建宗已於5月12日退休離職，列明「如有經何教授簽署有關科技學院與內地的合作協議」，需與新任院長聯絡。本報向公大查詢有否和學院簽署文件，及對何建宗簽認受信一事是否知悉等問題，公大回覆指信件是由前院長何建宗簽署，大學「從未有跟香港設施工程學院商討任何合作協議或收生承諾」，強調入學申請需符大學所訂最低入學要求。至於院長級別可否與其他機構簽署文件，公大指若學院需與第三方簽署文件，牽涉大學的政策如收生規定等，「必須事先與相關部門商討和核實」。
稱只認可資歷 何建宗認無上報
何建宗接受本報詢問時起初稱「唔記得」曾簽過相關認受信，其後指「曾給予同事看過，覺得它（香港設施工程學院）有很多海外承認學歷」，故簽署認受信。何強調信件只是認可課程資歷，「可以報讀，和『銜接』是兩回事，即他可以報讀，不等於他可以銜接」。不過，被問有否通知公大，何建宗直認「沒有」，又說學院有「主權」認可學術資歷，又指作為時任院長，亦有此權力，但認同「可以」做好一點。而為何以文憑資歷亦能被認可報讀學位課程，何則表示「有些（情况）是可以特別consider（考慮）」。