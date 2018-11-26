網頁附科技學院前院長認受信 「設施學院」稱可銜接 公大：從無合作協議

明報記者 王丹麟

涉事的學院名為「香港設施工程學院」，為「尖端教育集團」旗下學院。其網站顯示學院在1992年創立，為工程界提供「學術、專業及實用的知識及技術訓練課程」。網站又列出「測量工程文憑（Diploma in Surveying）課程」獲公開大學認可。

網站又上載一封認受信，日期為去年10月11日，以英文撰寫，收件人為「Michelle Ying（邢）」。內容大約為公大認可測量工程文憑學歷，畢業生可報讀公大4年全日制「電子及電腦工程學」和「檢測和認證」榮譽學士課程，但仍需與其他申請者競爭。

公大：涉大學政策需部門核實

然而，該課程只屬文憑程度，為何可銜接公大學士課程？公大今年8月曾發課程聲明，其中指何建宗已於5月12日退休離職，列明「如有經何教授簽署有關科技學院與內地的合作協議」，需與新任院長聯絡。本報向公大查詢有否和學院簽署文件，及對何建宗簽認受信一事是否知悉等問題，公大回覆指信件是由前院長何建宗簽署，大學「從未有跟香港設施工程學院商討任何合作協議或收生承諾」，強調入學申請需符大學所訂最低入學要求。至於院長級別可否與其他機構簽署文件，公大指若學院需與第三方簽署文件，牽涉大學的政策如收生規定等，「必須事先與相關部門商討和核實」。

稱只認可資歷 何建宗認無上報

何建宗接受本報詢問時起初稱「唔記得」曾簽過相關認受信，其後指「曾給予同事看過，覺得它（香港設施工程學院）有很多海外承認學歷」，故簽署認受信。何強調信件只是認可課程資歷，「可以報讀，和『銜接』是兩回事，即他可以報讀，不等於他可以銜接」。不過，被問有否通知公大，何建宗直認「沒有」，又說學院有「主權」認可學術資歷，又指作為時任院長，亦有此權力，但認同「可以」做好一點。而為何以文憑資歷亦能被認可報讀學位課程，何則表示「有些（情况）是可以特別consider（考慮）」。