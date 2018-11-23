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智叻中文Smarties' 第385期
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遊戲時間：菊，花之隱逸者也

【明報專訊】菊花是中國名花之一，每年11月至12月期間，廣東中山、台北和香港皆有菊花展覽。菊花自古深受文人所愛，小四S班正在玩遊戲，識菊花！

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