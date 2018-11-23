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2018年11月23日星期五
語文同樂 第345期
嶺大畢業禮 學生呼九子無罪反填海 校方遺憾 稱嚴重干擾典禮
浸大辦創意產業音樂學士
恒生大學電郵停用16小時 稱Google新機制影響
卷四實戰場﹕小組討論「講」粗口
卷四實戰場﹕討論粗口時 可否講「#@*&%! %$!#@*」粗口？
潮看文史﹕雅俗為何有分界？
城市沙龍﹕黃大仙「嗇」中醫
閱讀篇章﹕〈周人懷朴〉
閱讀篇章﹕實戰篇
閱讀篇章﹕參考答案
諸君有禮﹕上司下屬 這麼近 那麼遠
卷二練筆﹕談敵手──星級示例
綜合精練．書信：社區服務
綜合精練﹕做一做
作戰攻略．卷一︰借談孤獨，辨清虛實
文化萬花筒：姓與氏
文化萬花筒：秦漢以前隨母姓
答案
時事考題：普通話筆試成績略降
答案
歷史小課堂：宋末英雄文天祥
遊戲時間：菊，花之隱逸者也
答案
趣卜卜書齋：豬Pat愛否定
創意園地：頑皮的溪流
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綜合精練．書信：社區服務
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嶺大畢業禮 學生呼九子無罪反填海 校方遺憾 稱嚴重干擾典禮
浸大辦創意產業音樂學士
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文化萬花筒：姓與氏
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