浸大辦創意產業音樂學士

學額15 「影視遊戲」「流行樂」兩專修

浸大音樂系系主任潘明倫稱，以往要投身創作音樂、演奏界，傳統途徑都是「直接入行」，不一定要持大學學位，但放諸世界，傳統正規音樂課程有其認可性；加上本港一直沒有相關大學學位，令想入行的學生缺少有系統訓練的機會。

潘明倫指或有人疑問﹕「唱作人也要讀大學嗎？」他稱，新增的課程可打好學生音樂根基，讓學生涉獵跨學科的人文領域，如歌詞、多媒體製作，創作更有文化內涵的音樂，「不要急於一時入行，10多歲什麼書都不讀，只顧創作，靈感過多數年便漸退」。

他稱，申請者需有一定音樂造詣，會在面試時看學生的作品集（portfolio），學額僅15個，每個專修取錄7至8人。浸大本身已設音樂文學士，教授古典音樂為主。

梁景行2015年畢業於浸大音樂系，去年在美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music）完成碩士課程，深造電影配樂。他稱，因小學奉行「一人一樂器」學拉小提琴，又在中四、五時接觸電子結他，打好了古典及流行音樂基礎；走上配樂的路，則因為小時候對電子遊戲機音樂的情意結。他現時有份參與不同電影及電視劇的音樂創作部分，包括為香港電台節目《火速救兵IV》創作音樂，於《無雙》、《大師兄》、《黃金花》等電影做樂譜製作。