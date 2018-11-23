嶺大畢業禮 學生呼九子無罪反填海 校方遺憾 稱嚴重干擾典禮

拉橫額倡廢特首校監制

昨日會場內奏畢國歌後，10多名嶺大應屆文化研究碩士畢業生拉起橫額，並呼喊「傘運無罪」、「廢除特首校監必然制」等口號，部分人隨後上台接受學位，並無向身兼嶺大校監的林鄭月娥鞠躬，並在林太面前舉起標語，呼喊「反對東大嶼填海」、「九子無罪」等口號，當中有學生將標語放於主席台交予林太。該批畢業生返回座位後，再次站立大喊「九子無罪」。

鄭國漢：港有人藉「言論自由」

挑戰政治秩序

嶺大校長鄭國漢致辭時表示，香港「有人藉言論自由之名挑戰政治秩序」，之後他回應學生的行動，指學生表達意見時需尊重所有牽涉在內的人，「否則你有的信息會變得負面 （negative）」，又指學生的意見是「所有意見當中的其中一部分（one of the many views）」，認為學生若期望觀點有價值，需提供論據。

應屆嶺大碩士畢業生葉子揚隨後回應說，參與的同學沒激烈抗爭，只希望有對話的空間，令更多人了解，「鄭國漢有權講他自己的東西」。嶺大則稱有關學生行為「已嚴重干擾到典禮的進行，以及在場的每一位同學及家長」。

何君堯續任 畢業生：林鄭無聽訴求

身兼嶺南大學校董的立法會議員何君堯去年有「殺無赦」言論，林太上月底再委任何君堯為嶺大校董，引起部分嶺大學生不滿。約10名嶺大本科畢業生和學生昨在畢業禮場外拉起標語，表達「拒絕傀儡校董，捍衛院校自主」訴求。應屆嶺大本科畢業生林小薇表示，「我們幾年之前在校時反對這件事（何君堯做校董），去到今日畢業，林鄭完全無聽學生訴求」，質疑特首校監必然制，以及大部分校董由特首委任的制度，導致嶺大校董變成權貴傀儡。