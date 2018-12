嶺大畢業禮 學生呼九子無罪反填海 校方遺憾 稱嚴重干擾典禮

拉橫額倡廢特首校監制

昨日會場內奏畢國歌後,10多名嶺大應屆文化研究碩士畢業生拉起橫額,並呼喊「傘運無罪」、「廢除特首校監必然制」等口號,部分人隨後上台接受學位,並無向身兼嶺大校監的林鄭月娥鞠躬,並在林太面前舉起標語,呼喊「反對東大嶼填海」、「九子無罪」等口號,當中有學生將標語放於主席台交予林太。該批畢業生返回座位後,再次站立大喊「九子無罪」。

鄭國漢:港有人藉「言論自由」

挑戰政治秩序

嶺大校長鄭國漢致辭時表示,香港「有人藉言論自由之名挑戰政治秩序」,之後他回應學生的行動,指學生表達意見時需尊重所有牽涉在內的人,「否則你有的信息會變得負面 (negative)」,又指學生的意見是「所有意見當中的其中一部分(one of the many views)」,認為學生若期望觀點有價值,需提供論據。

應屆嶺大碩士畢業生葉子揚隨後回應說,參與的同學沒激烈抗爭,只希望有對話的空間,令更多人了解,「鄭國漢有權講他自己的東西」。嶺大則稱有關學生行為「已嚴重干擾到典禮的進行,以及在場的每一位同學及家長」。

何君堯續任 畢業生:林鄭無聽訴求

身兼嶺南大學校董的立法會議員何君堯去年有「殺無赦」言論,林太上月底再委任何君堯為嶺大校董,引起部分嶺大學生不滿。約10名嶺大本科畢業生和學生昨在畢業禮場外拉起標語,表達「拒絕傀儡校董,捍衛院校自主」訴求。應屆嶺大本科畢業生林小薇表示,「我們幾年之前在校時反對這件事(何君堯做校董),去到今日畢業,林鄭完全無聽學生訴求」,質疑特首校監必然制,以及大部分校董由特首委任的制度,導致嶺大校董變成權貴傀儡。