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2018年11月22日星期四
常識天下 第133期
浸大AR學習徑推廣到中學 800萬元開發 配合手遊學道德
教聯會調查：八成校長級撐改計法 冀增小學主任職位
中大開金融科技碩士 3學習模式自選
時事議題﹕野生脊椎動物 44年減六成
時事議題﹕生境開發不斷 威脅動物生存
時事議題﹕香港修例 打擊走私瀕危物種
時事議題﹕答題指引
漫畫拆解﹕遊客經港珠澳大橋湧東涌
世界三分鐘﹕台灣限膠飲管 珍奶如何喝？
火星庫﹕提升新聞素養 識破假資訊
觀點與角度﹕孰男孰女 由誰定義？
摘星拆解﹕強制大腸癌篩查可行嗎？
泰國水燈節河邊祈福
國有特色﹕水燈節感謝河流
新聞焦點﹕超級英雄是好人嗎？
新聞焦點﹕答案
新聞有常識﹕(1) 雪「人」矯枉過正？
(2) 「阿媽叫聲」火警鐘更有效
答案
國際大事典﹕第一次世界大戰結束100周年
濕地居民﹕秋冬山間賞紅葉
（你知？我知！）牛肉比白蘿蔔快熟？
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濕地居民﹕秋冬山間賞紅葉
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【明報專訊】踏入秋冬季節，山間綠樹都隨着季節的轉變而漸見紅葉。山色的自然變化令人着迷，不少人甚至到訪外地尋找紅葉景致，一睹大自然披上紅色「新衣」。讓我們一起認識秋冬紅葉吧！
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