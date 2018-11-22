教育
常識天下 第133期
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濕地居民﹕秋冬山間賞紅葉

【明報專訊】踏入秋冬季節，山間綠樹都隨着季節的轉變而漸見紅葉。山色的自然變化令人着迷，不少人甚至到訪外地尋找紅葉景致，一睹大自然披上紅色「新衣」。讓我們一起認識秋冬紅葉吧！

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