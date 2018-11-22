教聯會調查：八成校長級撐改計法 冀增小學主任職位

倡由按班級數目 改按教師人數

教聯會10月底向全港小學發問卷，每間學校邀請一名校長或副校長填寫，在個多星期後收到223份有效回覆。現時小學每3班設一名主任，問卷結果顯示，80%受訪者支持改以全校教師人數計算；11%支持改以學生人數計算；9%支持維持現有安排。

按班師比1:1.6（即1班平均約1.6名教師）計算，現時約4.8名教師當中有1名主任，即一間24班的小學有8名主任級教師，問卷中有66%受訪者建議每2或3名教師應設1名主任，按此計算，24班的小學可至少增加約4.8名主任。

逾五成支持降校長門檻

另外，現行11班或以下的小學由「高級小學學位教師」充當校長，逾五成半受訪者認為校長門檻需調整，有受訪者認為「一級小學校長」門檻應由「24班或以上」降至「18班或以上，二級小學校長門檻則應由12班至23班，降至「6班、9班或以上」。

教聯會主席黃錦良認為，「作為學校之長，領取的是高級學位教師（薪金）」是不合理，因其責任和工作不會少。他又建議在2019/20學年增加小學學位教師職級比例至全校超過三分之一教師，同時增加副校長數目，以及調高校長和副校長等職位薪酬，鼓勵有經驗教師晉升為副校長。