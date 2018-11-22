教聯會調查：八成校長級撐改計法 冀增小學主任職位

【明報專訊】今年《施政報告》宣布落實教師全面學位化，同時預留5億元改善小學校長和副校長薪酬，以及中層管理人手，教師專業發展專責小組將於明年初向政府提交報告，預料會就教師架構提出建議。有教育團體調查發現，八成受訪小學校長或副校長支持改以全校教師人數計算小學中層職位數目，取代現時按班級數目計算的方式，以增加中層主任職位。
倡由按班級數目 改按教師人數
教聯會10月底向全港小學發問卷，每間學校邀請一名校長或副校長填寫，在個多星期後收到223份有效回覆。現時小學每3班設一名主任，問卷結果顯示，80%受訪者支持改以全校教師人數計算；11%支持改以學生人數計算；9%支持維持現有安排。
按班師比1:1.6（即1班平均約1.6名教師）計算，現時約4.8名教師當中有1名主任，即一間24班的小學有8名主任級教師，問卷中有66%受訪者建議每2或3名教師應設1名主任，按此計算，24班的小學可至少增加約4.8名主任。
逾五成支持降校長門檻
另外，現行11班或以下的小學由「高級小學學位教師」充當校長，逾五成半受訪者認為校長門檻需調整，有受訪者認為「一級小學校長」門檻應由「24班或以上」降至「18班或以上，二級小學校長門檻則應由12班至23班，降至「6班、9班或以上」。
教聯會主席黃錦良認為，「作為學校之長，領取的是高級學位教師（薪金）」是不合理，因其責任和工作不會少。他又建議在2019/20學年增加小學學位教師職級比例至全校超過三分之一教師，同時增加副校長數目，以及調高校長和副校長等職位薪酬，鼓勵有經驗教師晉升為副校長。