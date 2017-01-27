浸大AR學習徑推廣到中學 800萬元開發 配合手遊學道德

啟用4年 5900人用過

項目於2014年7月開展，由浸大領導，伙拍中大、教大及理大推行，透過二維碼QR code、藍牙、GPS及圖像識別技術，開發出10條虛擬學習徑，其中7條位於浸大校園，其餘每間合作大學各設1條，每條學習徑設約4至30個關卡。

國父像前 問引「天下為公」須否列出處

團隊開發的首條學習徑在浸大校園內，主題為「學術誠信與道德」，設4個關卡，分別教導學生收集研究數據、引用文獻規格等知識，並教導避免抄襲，學生需利用平板電腦或手機，掃描校園內的二維碼，再回答畫面顯示的問題，例如在孫中山銅像的關卡詢問學生引用孫中山名言「天下為公」時，是否須註明出處。浸大全人教育教與學中心總監王周綺華解釋：「通常要視乎受眾，如果寫文章或講這個事物時，大部分聽你講的人都不認識（天下為公），便需要引用。大家都是中國人，便不用多番唇舌解釋。」浸大於2017年正式讓新生利用該條虛擬學習徑，學習學術誠信，據團隊觀察，大多本科生不清楚自我的行為是抄襲。

思考學術道德 亦學實驗室安全

除學術誠信外，團隊製作出運動及康樂、實驗室安全等其他學習徑，涉及如何正確處理實險室的破碎試管等內容。團隊同時將概念擴至4間中學試行，浸大商學院三年級生王凡說，會透過學習徑讓中學生反思商業道德問題，「譬如說老闆突然去澳門賭錢，輸了點錢，會計是不是要幫他（以公司資金）填補？」

浸大9月有機密文件未經銷毀便被棄置在廢紙回收站，王周綺華被問到會否應用到教職員培訓，她回應說是「好提議」，未來會考慮以此幫助同事學習。