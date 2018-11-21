教育
語文同樂 第344期
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文字青春痘：災難篇

【明報專訊】關公「義」字當頭，黑白兩道他都關照，救得了警察和小混混，卻救不了公關引起的「災難」。對學生來說，作文時執筆忘字也是「災難」，到時關公也難救。唯有多學多做，從下面的錯字中學習。

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