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2018年11月21日星期三
語文同樂 第344期
2%「特殊校情」暫未獨立成科 讓路初中中史 學校減工藝世史課時
教師指新課綱龐大 憂變趕課難培養興趣
收非華語生校 獲津貼10萬學中史
生活關鍵詞：關公．公關
生活關鍵詞：防公關災難 就要懂做人
生活關鍵詞：關公玩IG
古文化談：網絡欺凌 ╳ 慎言
答案
視聽之娛：關公難救 尋友分憂
投稿園地：爸爸謝謝你
文字青春痘：災難篇
答案：
擺文字上枱：中山三食
News corner﹕The violent superheroes
The violent superheroes
Answers, News corner
Game﹕Fast-food shop
Answers, Game
DIY﹕Cheese pasta
Comic﹕''Anyone''
Answers, Comic
Story﹕The two sword-smiths
Pictionary﹕Living room
Readers' corner﹕Write to us!
Express﹕Local and world news
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投稿園地：爸爸謝謝你
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【明報專訊】文：鄒海琳（循道中學 ，中五）
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2%「特殊校情」暫未獨立成科 讓路初中中史 學校減工藝世史課時
教師指新課綱龐大 憂變趕課難培養興趣
收非華語生校 獲津貼10萬學中史
生活關鍵詞：關公．公關
生活關鍵詞：防公關災難 就要懂做人
生活關鍵詞：關公玩IG
古文化談：網絡欺凌 ╳ 慎言
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文字青春痘：災難篇
答案：
擺文字上枱：中山三食
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Game﹕Fast-food shop
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DIY﹕Cheese pasta
Comic﹕''Anyone''
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Story﹕The two sword-smiths
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2%「特殊校情」暫未獨立成科 讓路初中中史 學校減工藝世史課時
教師指新課綱龐大 憂變趕課難培養興趣
收非華語生校 獲津貼10萬學中史
生活關鍵詞：關公．公關
生活關鍵詞：防公關災難 就要懂做人
生活關鍵詞：關公玩IG
古文化談：網絡欺凌 ╳ 慎言
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文字青春痘：災難篇
答案：
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