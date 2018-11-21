教師指新課綱龐大 憂變趕課難培養興趣

今年率先採用新課綱的明愛聖若瑟中學，副校長李建文表示，會將香港史融入各個課題，又說教師教學時有彈性，「如果每每要老師講那句，不講那句，（或者）特別好，特別要講多些，就不是老師，就是機械人」。被問會否教授「六四事件」和「六七暴動」等新課綱沒有提及的議題，李說並沒限定「說對（say no）或者說錯（say yes）」，將由教師作專業判斷，演繹歷史事件，「作為學校沒有既定立場」。

暫採舊課程學校 清明上河圖教宋經濟

風采中學中史科主任王穎芝表示，該校本身有獨立初中中史科，惟因教科書尚未更新，暫未全面推行新課綱，但在舊課程下加入新課綱元素，如加入《清明上河圖》教授新課綱提及的宋朝經濟。王認為，新課綱加入不少文化史，但政治史並無太多刪減，課程太龐大教不完，「課時不是太現實，4堂要教完明（朝）建國、君主集權措施和影響，我們教這麼多年書，都知沒什麼可能」。王認為，初中中史應要培養學生興趣，「如果我們又走回頭路，水過鴨背，點到即止，為了趕課程，變了又是趕課程。我們想有契機救回中史，會有憂慮這樣做是否真的可行」。