2%「特殊校情」暫未獨立成科 讓路初中中史 學校減工藝世史課時

明報記者 劉家豪

部分校多收非華語生 需調配資源

教育局表示，根據學校呈交的最新數據，2018/19學年已有超過98%學校開設獨立必修的初中中史科，換言之仍有2%未開設。局方表示，極少數學校因特殊校情，如收錄頗多非華語學生，需更多時間招聘或調配中史教師和資源，要稍遲才開設。

翻查2017/18學年中學概覽，無獨立初中中史科的學校，多以「綜合人文」、「中外歷史」等學科教授中史，其中青衣明愛聖若瑟中學過往一直在「通識教育」課中包含中史元素。副校長李建文表示，過去該校是職業先修學校，三至四成為工藝科目，硬件和教師需慢慢轉型，「以前（中史）為何不獨立成科，是因為堂已經爆滿，我們怎樣可減少其他課堂？唯有中史的教學材料融入去通識」。而因應政府要求獨立成科，該校取消中一級「設計與科技」課節以開辦中史課。

李建文表示，以往抽取部分中史內容在通識課教授，令內容較零碎，「雖然我們在通識那把傘底下開中史科，但老實說，我們通識課時和涉及的教學材料，那時候不太需要理會完整性」。為較完整，該校今學年直接採用新課綱，並由教師調適舊課綱的教科書。

深水埗德貞女子中學的「中外歷史」科，今學年亦在中一級正名為中史科，往後該校中一、中二級會設3節中史課，中三設2節中史，保留其餘1節作世界史。校長許燕姍表示，過往該科有三分之二內容為中史，其餘為世界史，「如果現時這樣，你就會問世界歷史是否會少了？是的，因為我們課時只有這麼多」，許說正構思將課節由8堂增至9堂，屆時或可教授更多世界史。

教局：續提供支援 料後年全開

教育局表示，獨立中史科在過去一直是學校提供中史教育的主流及教育界熟悉的模式，在初中推行中史成為獨立必修科不會有問題，亦一直採取合情合理方式落實有關政策。局方稱，2017年曾先後多次約見及聯絡未有開設獨立初中中史科的學校，該些學校已開始籌劃，會了解它們的進展和困難，繼續向校方提供支援，預計該些中學最遲2020/21學年也能開設獨立初中中史科。