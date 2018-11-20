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2018年11月20日星期二
明路—生涯規劃 第39期
一半朗思中學生 改入崇正復課堂
港大研新牙刷 刷牙零死角
中五生設計珍珠奶茶實驗奪冠
生涯規劃﹕走進THEi 細看工藝世界
U Life﹕玩味校園 激發創意靈感
入U百科﹕聯招計分法（二）：城大、理大篇
規劃情報﹕自動面試機 AI技術評分
浸大視藝院 研設機械助創作
知專李惠利資訊日 介紹學科試玩AR
體院城大簽備忘 支援運動員雙軌發展
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入U百科﹕聯招計分法（二）：城大、理大篇
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【明報專訊】香港城市大學和香港理工大學的基本入學要求一樣，同為4核心科目及2科選修達332233，但兩間院校不同課程的計分方法迥異，今期〈入U百科〉繼續以兩名學生作例，拆解兩間院校的計分方法。
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