教育
明路—生涯規劃 第39期
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入U百科﹕聯招計分法（二）：城大、理大篇

【明報專訊】香港城市大學和香港理工大學的基本入學要求一樣，同為4核心科目及2科選修達332233，但兩間院校不同課程的計分方法迥異，今期〈入U百科〉繼續以兩名學生作例，拆解兩間院校的計分方法。

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