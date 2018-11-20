一半朗思中學生 改入崇正復課堂

朗思校長拒回應

至今仍沒有公開交代事件的朗思國際學校校長蔡麗如昨早約9時到崇正校舍，仍然沒回應傳媒提問，只說「我們跟家長交代了」。她逗留約1個多小時後離開，其間繼續拒絕回應違規辦學和界限街校舍僭建的問題。

原本朗思中學部學生共約60人，崇正中學校長董福昨稱，約一半已註冊學生昨早回校上課，「由頭到尾無想過收回100%（學生），無可能發生，學生要上堂，（事件）一拖一定有人走」。教育局稱，部分受影響中學生已轉至崇正中學上課，學校的運作大致正常；亦有學生轉至其他學校繼續學業；重申正深入調查此次事件，按既定程序嚴肅處理。

有學生不擬轉校：老師好

朗思中學楊同學認為停課安排頗突然，擔心課堂進度，往後亦憂慮教師會否繼續留任。對於為何繼續上課，楊同學說︰「只是暫時繼續，有些人很快找到學校，我還沒有找到新學校。」

另一就讀第8班的學生Rainbow表示，過去一周停課影響不算大，但也想盡快復課，認為該校「老師好，可以學到很多東西」，儘管有教師離開，仍相信影響不太大，故不會轉校。

憂師生不穩定 有家長考慮轉校

家長劉先生表示，不太清楚學校非法的情况，但對事件有點失望，亦對學校失去信心，「畢竟影響孩子上學」。他說會考慮替孩子轉校，「應該會（轉校）吧，因為害怕老師跟學生都不穩定，肯定會影響到後續教學的工作」，又指畢竟兒子要插班，預料找學校有困難。

另一家長王女士表示，暫得知其女兒在今個學期完結前，仍可繼續在崇正校舍上學，認為安排還可以，「我的女兒也開心，再見到同學，也是我們想的事情。影響一定會有，但目前為止可以接受」。