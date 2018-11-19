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2018年11月19日星期一
通通識 第546期
社協調查推算匱乏兒童達20萬 3/4窮戶難負擔功課輔導
新校長齊領軍 校長盃中大勝港大
八大23科平均20分或以下
富裕國男性 皮膚癌死亡率大增
時事點對點﹕2‧16起拍卡領交通補貼
時事點對點﹕韓女發起丟棄化妝品運動
Data解密﹕器官捐贈率 港遠遜全球
圖看天下﹕街頭塗鴉 諷難民危機
集師廣益﹕速食潮流改變飲食文化
Road to 5**﹕Global poverty
焦點新聞﹕一周焦點通識新聞
在博物館玩水？
尋找STEAM蹤迹：認識水之源
新聞追蹤：有請！任何仁 消防處推出吉祥物
答案
話說STEAM：貝類分泌物
偵探M.A.D. 紙：隱形武器
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時事點對點﹕韓女發起丟棄化妝品運動
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【明報專訊】新聞撮要
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社協調查推算匱乏兒童達20萬 3/4窮戶難負擔功課輔導
新校長齊領軍 校長盃中大勝港大
八大23科平均20分或以下
富裕國男性 皮膚癌死亡率大增
時事點對點﹕2‧16起拍卡領交通補貼
時事點對點﹕韓女發起丟棄化妝品運動
Data解密﹕器官捐贈率 港遠遜全球
圖看天下﹕街頭塗鴉 諷難民危機
集師廣益﹕速食潮流改變飲食文化
Road to 5**﹕Global poverty
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在博物館玩水？
尋找STEAM蹤迹：認識水之源
新聞追蹤：有請！任何仁 消防處推出吉祥物
答案
話說STEAM：貝類分泌物
偵探M.A.D. 紙：隱形武器
社協調查推算匱乏兒童達20萬 3/4窮戶難負擔功課輔導
新校長齊領軍 校長盃中大勝港大
八大23科平均20分或以下
富裕國男性 皮膚癌死亡率大增
時事點對點﹕2‧16起拍卡領交通補貼
Data解密﹕器官捐贈率 港遠遜全球
圖看天下﹕街頭塗鴉 諷難民危機
集師廣益﹕速食潮流改變飲食文化
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在博物館玩水？
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新聞追蹤：有請！任何仁 消防處推出吉祥物
答案
話說STEAM：貝類分泌物
偵探M.A.D. 紙：隱形武器
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