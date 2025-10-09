明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《濁流之爭》 路雲帶頭反貪腐

【明報專訊】影視串流平台Disney+上月26日推出韓劇《濁流之爭》，以16世紀朝鮮時代為背景，講述京江（現稱漢江）承載無限商機，同時隱藏社會腐敗與權力鬥爭的故事。由《光海，成為王的男人》秋昌民執導，《推奴》千成日編劇，《戀慕》路雲、《正年》辛叡恩與《語意錯誤》朴栖含合演，截稿前播出第5集，逢周五更新兩集，預計本月17日結局。

抗暴題材類似《推奴》

《濁流之爭》講述京江在朝鮮時代是經濟動力來源，商船頻繁進出，惹來地痞垂涎，佔據麻浦碼頭，要求商團支付「稅金」才能上貨，又壓榨搬運工人，多得貪腐軍官包庇，行為無法無天。張是律（路雲飾）因不合理制度而遭取消考試資格，一怒之下打傷官員，淪為京江搬運工人。

是律憑藉健碩身材與敏捷身手，獲管理地痞的朴武德（朴智煥飾）招攬成為打手，跟他識於微時的好友鄭天（朴栖含飾）考試成績理想，獲指派為麻浦碼頭新任官員。與此同時，富家女崔恩（辛叡恩飾）接掌家族生意，她的堅毅個性和領導才能，不再忍受地痞及貪官敲詐，決定跟是律與鄭天結盟，攜手對抗強權。

放下偶包造型新鮮

近年不少古裝韓劇均以宮鬥為題材，《濁》劇以地痞、軍官、工人及商家為主角，相比之下較有新鮮感。再者《濁》劇出自千成日手筆，故事結構跟《推奴》相似，後者描述朝鮮時代的官商把奴婢視如貨物，為了生存挺而走險，《濁》劇同樣以平民視角出發，為生計反抗強權。

演員方面，憑《戀慕》及《婚禮大捷》人氣急升、外形高大俊俏的路雲，新劇放下「偶像包袱」，變成滿臉鬍鬚，一身破爛的地痞張是律。路雲受訪時稱對此造型甚滿意，配合時而木納時而憤怒的表情，令人印象深刻。是律年幼經歷戰爭，父母雙亡，幸獲鄭天母親所救，立志成為軍官，卻因外婆再婚，取消考試資格。是律改當搬運工人，常被地痞壓榨而捱餓，激起反抗之心。2022年憑《語意錯誤》爆紅的朴栖含，新劇成為他2023年退役後首部作品，扮演正直官員，穿上古裝戲服再貼鬍子，令人耳目一新，而他處理騎馬及動作場面亦表現不俗。

製作出色節奏略慢

新劇最大吸引力是以低下階層視角，呈現腐敗世界中，百姓如何掙扎求存，暴露人性醜惡。劇中地痞與貪官聯手，吐出歪理「只有百姓安靜，國家才能生存」、「官員守護君主，君主守護百姓，官員不會守護百姓」等，令人憤慨。另一方面，地痞為爭地盤上演拳拳到肉的動作戲，為劇集增加看點，據悉劇組為了忠實還原京江風貌，於是在佔地10萬平方呎的錄影廠搭建碼頭拍攝，場面逼真又壯觀。

《濁流之爭》從攝影、美術到音樂水準甚佳，製作認真，只嫌節奏略慢，花上不少篇幅鋪排劇情，對於部分觀眾來說，慣以1.5倍速「煲劇」，Disney+欠缺這功能，變相考驗觀眾耐性。導演秋昌民曾被問到「新劇對海外觀衆來說有何看點」，他稱沒有刻意考慮，幸好路雲海外人氣高企，單憑演員已能吸引海外粉絲捧場。

相關字詞﹕辛叡恩 路雲 Disney+ 韓劇 濁流之爭 開箱

上 / 下一篇新聞