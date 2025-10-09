【開箱】《濁流之爭》 路雲帶頭反貪腐

抗暴題材類似《推奴》

《濁流之爭》講述京江在朝鮮時代是經濟動力來源，商船頻繁進出，惹來地痞垂涎，佔據麻浦碼頭，要求商團支付「稅金」才能上貨，又壓榨搬運工人，多得貪腐軍官包庇，行為無法無天。張是律（路雲飾）因不合理制度而遭取消考試資格，一怒之下打傷官員，淪為京江搬運工人。

是律憑藉健碩身材與敏捷身手，獲管理地痞的朴武德（朴智煥飾）招攬成為打手，跟他識於微時的好友鄭天（朴栖含飾）考試成績理想，獲指派為麻浦碼頭新任官員。與此同時，富家女崔恩（辛叡恩飾）接掌家族生意，她的堅毅個性和領導才能，不再忍受地痞及貪官敲詐，決定跟是律與鄭天結盟，攜手對抗強權。

放下偶包造型新鮮

近年不少古裝韓劇均以宮鬥為題材，《濁》劇以地痞、軍官、工人及商家為主角，相比之下較有新鮮感。再者《濁》劇出自千成日手筆，故事結構跟《推奴》相似，後者描述朝鮮時代的官商把奴婢視如貨物，為了生存挺而走險，《濁》劇同樣以平民視角出發，為生計反抗強權。

演員方面，憑《戀慕》及《婚禮大捷》人氣急升、外形高大俊俏的路雲，新劇放下「偶像包袱」，變成滿臉鬍鬚，一身破爛的地痞張是律。路雲受訪時稱對此造型甚滿意，配合時而木納時而憤怒的表情，令人印象深刻。是律年幼經歷戰爭，父母雙亡，幸獲鄭天母親所救，立志成為軍官，卻因外婆再婚，取消考試資格。是律改當搬運工人，常被地痞壓榨而捱餓，激起反抗之心。2022年憑《語意錯誤》爆紅的朴栖含，新劇成為他2023年退役後首部作品，扮演正直官員，穿上古裝戲服再貼鬍子，令人耳目一新，而他處理騎馬及動作場面亦表現不俗。

製作出色節奏略慢

新劇最大吸引力是以低下階層視角，呈現腐敗世界中，百姓如何掙扎求存，暴露人性醜惡。劇中地痞與貪官聯手，吐出歪理「只有百姓安靜，國家才能生存」、「官員守護君主，君主守護百姓，官員不會守護百姓」等，令人憤慨。另一方面，地痞為爭地盤上演拳拳到肉的動作戲，為劇集增加看點，據悉劇組為了忠實還原京江風貌，於是在佔地10萬平方呎的錄影廠搭建碼頭拍攝，場面逼真又壯觀。

《濁流之爭》從攝影、美術到音樂水準甚佳，製作認真，只嫌節奏略慢，花上不少篇幅鋪排劇情，對於部分觀眾來說，慣以1.5倍速「煲劇」，Disney+欠缺這功能，變相考驗觀眾耐性。導演秋昌民曾被問到「新劇對海外觀衆來說有何看點」，他稱沒有刻意考慮，幸好路雲海外人氣高企，單憑演員已能吸引海外粉絲捧場。