里安納度傳拍《盜火線2》 重演韋基馬劫匪角色

【明報專訊】《邁阿密風暴》米高曼（Michael Mann）執導、兩大巨星羅拔狄尼路（Robert De Niro）與阿爾柏仙奴（Al Pacino）從影以來首次同場演出的經典警匪片《盜火線》，1995年上映至今，續約終於開拍有期，據美媒Deadline昨日報道，新片原本由華納電影公司發行，但因製作費過高而未能跟導演達成共識，現改由亞馬遜美高梅公司投資，預計明年開鏡。
Deadline引述知情人士透露，電影公司已跟金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）初步接洽，由他代替已故男星韋基馬（Val Kilmer）首集飾演銀行大盜Chris Shiherlis角色，另外，曾跟米高曼合作《法拉利》的阿當戴華（Adam Driver）、《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）與《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）亦有望加盟，但目前仍未動筆簽約，誰將重演警探Vincent Hanna（阿爾柏仙奴飾）與大賊Neil McCauley（羅拔狄尼路飾）仍是個謎。米高曼在2022年推出《盜火線2》小說，故事分為兩個時空，一是Shiherlis在劫案發生後，如何逃避洛杉磯警方追捕，以及Hanna開槍擊斃McCauley之後的事態發展；另一時間軸回到1988年的芝加哥，講述McCauley及Shiherlis等悍匪如何在美國西岸及墨西哥邊境犯案的過程。