明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

里安納度傳拍《盜火線2》 重演韋基馬劫匪角色

【明報專訊】《邁阿密風暴》米高曼（Michael Mann）執導、兩大巨星羅拔狄尼路（Robert De Niro）與阿爾柏仙奴（Al Pacino）從影以來首次同場演出的經典警匪片《盜火線》，1995年上映至今，續約終於開拍有期，據美媒Deadline昨日報道，新片原本由華納電影公司發行，但因製作費過高而未能跟導演達成共識，現改由亞馬遜美高梅公司投資，預計明年開鏡。

Deadline引述知情人士透露，電影公司已跟金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）初步接洽，由他代替已故男星韋基馬（Val Kilmer）首集飾演銀行大盜Chris Shiherlis角色，另外，曾跟米高曼合作《法拉利》的阿當戴華（Adam Driver）、《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）與《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）亦有望加盟，但目前仍未動筆簽約，誰將重演警探Vincent Hanna（阿爾柏仙奴飾）與大賊Neil McCauley（羅拔狄尼路飾）仍是個謎。米高曼在2022年推出《盜火線2》小說，故事分為兩個時空，一是Shiherlis在劫案發生後，如何逃避洛杉磯警方追捕，以及Hanna開槍擊斃McCauley之後的事態發展；另一時間軸回到1988年的芝加哥，講述McCauley及Shiherlis等悍匪如何在美國西岸及墨西哥邊境犯案的過程。

相關字詞﹕阿爾柏仙奴 羅拔狄尼路 畢利谷巴 奧斯汀畢拿 阿當戴華 里安納度狄卡比奧 米高曼 盜火線2

上 / 下一篇新聞