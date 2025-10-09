里安納度傳拍《盜火線2》 重演韋基馬劫匪角色

Deadline引述知情人士透露，電影公司已跟金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）初步接洽，由他代替已故男星韋基馬（Val Kilmer）首集飾演銀行大盜Chris Shiherlis角色，另外，曾跟米高曼合作《法拉利》的阿當戴華（Adam Driver）、《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）與《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）亦有望加盟，但目前仍未動筆簽約，誰將重演警探Vincent Hanna（阿爾柏仙奴飾）與大賊Neil McCauley（羅拔狄尼路飾）仍是個謎。米高曼在2022年推出《盜火線2》小說，故事分為兩個時空，一是Shiherlis在劫案發生後，如何逃避洛杉磯警方追捕，以及Hanna開槍擊斃McCauley之後的事態發展；另一時間軸回到1988年的芝加哥，講述McCauley及Shiherlis等悍匪如何在美國西岸及墨西哥邊境犯案的過程。