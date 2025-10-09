明報新聞網
娛樂

《Kpop獵魔女團》蟬聯收視冠軍 主題曲《Golden》點擊逾3.6億次 獲頒白金唱片

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布9月29日至10月5日一周收視，人氣動畫《Kpop獵魔女團》連續16周佔三甲位置，上周仍錄得1810萬觀看次數，蟬聯英語電影收視榜首之餘，亦是上周最多人收看的Netflix節目。為片中女團HUNTR/X幕後代唱主題曲《Golden》的韓國唱作人Ejae、美籍韓裔歌手Audrey Nuna及Rei Ami，前晚擔任美國名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）主持清談節目《The Tonight Show》表演嘉賓，更獲頒發白金唱片，見證此曲累計點擊超越3.6億次的驕人成績。

《Kpop獵魔女團》自6月20日在Netflix首播至今，屢創多項紀錄，包括首部觀看次數突破3億大關的作品，超越《魷魚遊戲》成為該平台歷來最高收視節目；截至上周為止，此片連續16周佔據英語電影收視榜三甲，亦刷新《紅色通緝令》逗留最長時間紀錄。愛情片《路得遇見波阿斯》上周以1410萬觀看次數，繼續坐亞望冠，成龍主演《功夫夢：傳奇少年》新上榜錄得390萬勉強躋身三甲。非英語電影方面，《法國情人》終以1230萬觀看次數登上冠軍寶座，任時完及朴圭瑛合演韓國動作片《殺手螳螂》（680萬）排第2名，張孝全主演台灣犯罪片《器子》（340萬）新上榜佔季軍。

《今際之國》3季上榜

《鬼眼》女星東妮歌莉蒂（Toni Collette）主演《幽鎮異校》以1410萬觀看次數蟬聯英語節目收視冠軍，《怪物：艾德蓋恩的故事》上架短短3日已錄得1220萬，下周登頂在望，《健力士王朝》以640萬繼續排第3位。改編日本同名漫畫的《今際之國的有栖》成績最突出，第3季錄得700萬觀看次數首佔非英語節目榜首，至於第1及2季亦重新上榜，分別排第8及9位；韓劇走勢向好，《暴君的廚師》雖已播出結局，仍以490萬留守三甲，金宇彬和秀智合演《許願吧，精靈》（400萬）新上榜佔第5位。

提起《Kpop獵魔女團》，戲中HUNTR/X成為首支奪得美國Billboard Hot 100單曲榜冠軍的韓國女團，幕後代唱主題曲《Golden》的女歌手Ejae、Audrey Nuna及Rei Ami繼上月擔任美國VMA頒獎嘉賓，前晚再獲邀亮相NBC清談節目《The Tonight Show》，首度現場演唱此曲，更從名嘴占美科倫手上接過白金唱片，他說：「能夠成為首位告知你們奪得白金唱片的人，我深感榮幸。」身兼作曲人的Ejae表現興奮，忍不住眼泛淚光。戲中聲演女團主音Rumi的《合夥人之路》女星趙雅頓（Arden Cho）亦透過社交媒體留言讚好：「我愛你們，HUNTR/X一起出發吧！」

《Golden》單曲自7月4日推出，發行30日後，由唱片公司提供銷售數字、串流平台點擊次數及其他資料，作為獲頒白金唱片的準則，占美在節目中透露，此曲的串流播放量高達3.6億次，成績理想。

《Soda Pop》創作人結婚

另一方面，曾為《Kpop獵魔女團》片中男團Saja Boys創作熱門舞曲《Soda Pop》的韓國音樂人KUSH，昨日亦傳喜訊，他跟模特兒兼音樂製作人女友VVN拍拖9年，終於宣布結婚，定於本周六（11日）舉行婚禮，不設傳媒採訪，僅招待雙方親友出席，貫徹二人低調個性。

相關字詞﹕占美科倫 Netflix收視 Kpop獵魔女團

