【娛樂場】「青春印記──七公主結誼60周年」 重溫姊妹情15作品

「結誼紀念」上映七公主唯一合演的《七公主》2K數碼版（上集、大結局）。她們1965年2月結拜，《七公主》1967年3月拍成上、下集推出，有說是她們結拜兩周年的紀念作。

每人皆有代表作

七公主皆是童星出身，自幼在多部電影以不同組合搭檔，透過不同類型的作品，各異的時代背景，角色設定和反串，不斷磨練演技。「經典代表」精選每人一部代表作，展現七公主的高光時刻或個人突破，包括陳寶珠首度擔任時裝片女主角的《玉女含冤》（2K數碼版）、蕭芳芳《少女心》、薛家燕《兔女郎》、馮素波《細路祥》、王愛明《後門》、馮寶寶《小寶寶七戲烏龍王》（2K數碼版）和沈芝華《樊梨花》。

1960年代後期，七公主中多名玉女形象鮮明，正值織夢年華，戲路一轉，主演大量描繪少女情懷與夢想的電影，「青春戀曲」重映7部譜寫甜蜜或五味雜陳的愛情片，《姑娘十八一朵花》、《彩色青春》（數碼修復版）、《冬戀》和《迷人的愛情》，透過歌唱和舞蹈，展現青春氣息與活力。一班公主忽爾成為青春少艾的代言偶像，引領廣大少女影迷，一同經歷情愛幾許。

七公主不僅能文亦能武，陳寶珠、蕭芳芳和沈芝華師承京劇名旦粉菊花，具北派功底，「暗影芳蹤」特別挑選幾部動作電影，包括《黑殺星（又名黑煞星）》（2K數碼版〉 、《藍鷹》，她們身穿夜行衣潛行大宅密室的俠女形象深入民心，將在古裝武俠片中的俠氣轉化成現代版本，塑造堅毅果敢、疾惡如仇的現代俠女。