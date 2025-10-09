45歲莊思敏再婚 嫁高級督察 胞妹莊思明圈中好友峇里觀禮

莊思敏2020年與台灣商人楊秉逸註冊結婚，當時因新冠疫情，在家簽字成夫妻；婚姻維持兩年，2022年告終。今年6月莊思敏被影到疑似在室內吸煙，網上片段見她手持煙狀物傳給身旁男友人。莊思敏事後強調是很大的誤會，當時未點火吸煙，只是將雪茄傳遞友人，並表示已戒煙近7年，當日出席友人的私人聚會，大家較為輕鬆。之後有傳身旁的男友人是莊思敏的新歡，她出席活動時否認戀情，表示大家經朋友介紹認識兩年，稱呼對方W先生，「大家相處沒有壓力，性格相近，鍾意飲飲食食，給對方90分，還有10分再觀察」。有指W先生是高級督察黃耀彬，外形高大，父親是上巿公司高層，兩人曾被拍到結伴睇騷。

莊否認奉子成婚

莊思敏昨日毫無預警下被爆離婚3年後再婚，與拍拖年半的黃耀彬在峇里一間酒店舉行婚禮，她一直未有公開認愛，突然再婚令不少網民驚訝。莊思敏事前秘密籌備婚禮，結婚前一晚適逢是追月夜，她在社交平台上載身處戶外拿燈籠的照片，留言：「Gogogo…追月。」沒有提及再婚一事，亦未見新郎蹤影。莊思敏的妹妹莊思明與男友楊明，胡杏兒和丈夫李乘德亦身處峇里，莊思明在社交平台上載合照，眾人開心舉杯。

從喜帖中見婚禮於昨午3時舉行，莊思敏中午在社交平台上載滿枱化妝品，忙於化妝的自拍照。她向傳媒承認昨日在峇里結婚。問她是否奉子成婚？莊思明否認。《明報》聯絡莊思明祝賀她結婚，莊思明以心心手勢emoji回覆。有莊思敏好友向傳媒稱，莊思敏因覺得之前公開戀情都沒有好結果，所以這次結婚選擇不公開。

跟前夫分隔兩地致離婚

莊思敏曾與吳浩康拍拖5年，2011年分手。2019年公開與楊秉逸的戀情，翌年結婚，兩年後離婚。莊思敏稱丈夫一直放不下台灣的生意，夫妻長期分隔兩地，爭吵不斷，加上三觀不同，最終忍痛離婚。

娛樂組