林家棟演舞台劇壓力大甩頭髮

【明報專訊】林家棟、朱栢謙、倪秉郎與蔡瀚億（BabyJohn）12月在灣仔藝術中心演出，由戲劇導演鄧樹榮改編諾貝爾文學獎作家Samuel Beckett的15場舞台劇《等待果陀》。昨日眾人出席記者會，林家棟透露逾20年沒演舞台劇，謙稱是「新仔」，現在擁有人生閱歷，是適合時機便答允參演，「好多年前參與『藝進同學會』的舞台劇，但不算正劇，今次第一次演，特別緊張，壓力大到甩頭髮。之前覺得舞台劇要花好長時間準備而抗拒，不過人漸成長，看劇本後，覺得有意義，好大挑戰，加上朱栢謙和其他對手，組合好新鮮。之前導演找我演一齣講兩公婆的劇，覺得不合適推掉」。他透露要花時間背熟超多對白，又要兼顧應付形體動作，壓力好大，只可應付加到20場。奇洛李維斯演出美版《等待果陀》，林家棟為免有其他人影子，刻意不看，又自爆為研究劇本進入閉關狀態，缺席朋友生日派對。

近日《風林火山》是非不絕成熱話，林家棟認為現今社交平台發達，有自由空間讓不同觀眾發表意見。他承認未看《風林火山》，「不能依賴一些觀眾評論，亦不會被外界風向影響，否則有欠公平」。林家棟稱身為電影人做好本分已足夠，須知很難滿足全世界，「只要在開拍前做足準備工夫，無論成績是否如願，都不需要太介懷，有不足就下次再做好一點」。

朱栢謙讚林家棟有擔當

朱栢謙笑說從小就看林家棟演戲，在他心中對方是好有擔當又出色的演員，未正式排練已背熟劇本，逐句對白拆解，要好好學習林家棟的勤力。倪秉郎1989年參演《等待果陀》，相隔30多年再演，演繹不同角色，劇中與BabyJohn演主僕關係，「我睇過最少3個版本，不同年代有不同感受，角色演繹好有難度，好大挑戰」。

BabyJohn自爆年輕時看《等待果陀》沒特別感受，中途曾想入睡，如今獲邀演出是夢寐以求，「劇本內容好貼近現在的自己，像今年初好擔心沒工作，抱着『等待』的心態，好彩冇戲拍也接到舞台劇。最搞笑是聽他們講，林家棟跑得快過架車，加上預了導演會要求好多動作戲，希望做得到」。他驚訝林家棟早已背熟對白，又不斷討論劇本，簡直是戲癡，推動他要更落力。

記者：林蘊兒

