娛樂

陳百祥認另組球隊為掙錢 稱踢波酬勞高無綫20倍

【明報專訊】75歲陳百祥（阿叻）昨日為TLP匹克球會的職業球員簽約儀式任見證人，自言也是職業足球員，剛剛一星期出賽3次，邀約比賽排到12月，透露兩年前參加「村超」足球賽，一個頂頭搥入球在網上點播70億，當時想不到人生到了73歲因此轉跑道，內地傳媒稱他是「被演藝耽誤的球員」，「無綫收視二三十點有百幾萬觀眾，社會進步，網絡力量很大，現在我每次帶隊出賽，有多個網上平台播放，逾10億人睇」。

稱生老病死無法控制

陳百祥表示由他組成的「精裝明星足球隊」出賽當嘉年華做，踢波外有唱歌和其他表演，讓觀眾認識後，便有人邀球隊隊員商演或開騷，「以前明星足球隊踢波是做善事，隊中眾人已上岸，我成立的足球隊，隊員要掙錢搵食，現在劉浩龍、吳國敬、林俊賢與菊梓喬等在內地不停接工作」。他稱內地邀約比賽的獎金很高，現在踢波的酬勞高無綫20倍，表示成功勝在有運，「一運二命三風水四積德五讀書，我最好命是娶了黃杏秀，我又做善事積陰德，只是欠書緣」。

陳百祥承認有留意無綫舊同事羅浩楷和秦煌近年的身體狀况，「生老病死是唯一人控制不了，人生七十古來稀，我75歲，都應該唔喺度喇！現在醫學令大家長命啲，但唔會永久」。問到有沒有留意關淑怡被指病危留醫深切治療部？陳百祥稱跟關淑怡不熟，對方以前跟譚詠麟和李克勤同公司，希望她安好。早前他為譚詠麟慶生，問到是否「破冰」？陳百祥說：「我們沒有『冰破』，根本無事，好開心。我哋兩隊球隊只是方向不同。人生真係好玩，我要感謝上天，以前我要畀錢別人陪踢波，誰肯陪70多歲老鬼踢？現在有人畀錢我踢波，很多人爭住陪我玩，因為有錢掙，這是上天的安排。」

記者：唐嘉晞

相關字詞﹕陳百祥

