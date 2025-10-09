明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

抗癌柯煒林大曬二頭肌 預告赴台爭金馬影帝

【明報專訊】柯煒林今年7月突然自爆確診肺腺癌第四期，表示會樂觀積極治療，原定演出50場舞台劇《笨蕉大劇院》，劇組安排余家溢替演，他仍持續為演出做準備，第25場開始參演。前晚尾場，精神奕奕的柯煒林謝幕時表現生鬼，不時曬結實二頭肌，狀態大好，演出期間多次獲全場觀眾掌聲，反應熱烈。林海峰與葛民輝臨完場的對白說：「風雪會過去，頂住呀！」全場觀眾和應大叫「頂住呀！」似為柯煒林打氣。

食標靶藥致「拆聲」

柯煒林完騷後受訪，表示能中途歸隊完成20場演出很開心，由公布患癌，然後專心養病到能夠踏上舞台，過程驚險，「曾經崩潰，流了不少淚水和汗水，使我變得更堅強和謙虛，更珍惜與家人相處，思想充滿正能量。感激台前幕後幫助，感受到大家在背後對我的支持，才可以完成20場。由於服食標靶藥令我『拆聲』，每晚臨上台前都要專人教導訓練發聲，讓我對演出重拾自信」。

柯煒林獲醫生告知他細胞基因突變患肺腺癌，發病時出現失聲、說話不夠氣和狂咳，令他無法上台演出。他說如今醫學昌明，有不同方法醫治癌症，鼓勵不幸患癌同路人，不需封鎖自己，應開心繼續日常生活，「以我做例子，證明患癌也可以冇事，標靶藥沒有太大副作用，對身體免疫系統沒有影響，沒有失去食慾減磅，反而食得更多增磅，媽咪一日煲3款湯水，帶挈劇組一齊飲，原來我最大對手不是食藥或病，而是媽媽」。他表示當日因腰骨痛才發現患癌，提醒大家最好定期做身體檢查。柯煒林又希望出席主演電影《觸電》謝票活動，開心在口碑下加開場次，目前票房逾150萬。他憑電影《大濛》首次入圍角逐台灣金馬獎最佳男主角，柯煒林表示11月22日會出席頒獎禮，十分期待。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕笨蕉大劇院 柯煒林

上 / 下一篇新聞