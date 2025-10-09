抗癌柯煒林大曬二頭肌 預告赴台爭金馬影帝

食標靶藥致「拆聲」

柯煒林完騷後受訪，表示能中途歸隊完成20場演出很開心，由公布患癌，然後專心養病到能夠踏上舞台，過程驚險，「曾經崩潰，流了不少淚水和汗水，使我變得更堅強和謙虛，更珍惜與家人相處，思想充滿正能量。感激台前幕後幫助，感受到大家在背後對我的支持，才可以完成20場。由於服食標靶藥令我『拆聲』，每晚臨上台前都要專人教導訓練發聲，讓我對演出重拾自信」。

柯煒林獲醫生告知他細胞基因突變患肺腺癌，發病時出現失聲、說話不夠氣和狂咳，令他無法上台演出。他說如今醫學昌明，有不同方法醫治癌症，鼓勵不幸患癌同路人，不需封鎖自己，應開心繼續日常生活，「以我做例子，證明患癌也可以冇事，標靶藥沒有太大副作用，對身體免疫系統沒有影響，沒有失去食慾減磅，反而食得更多增磅，媽咪一日煲3款湯水，帶挈劇組一齊飲，原來我最大對手不是食藥或病，而是媽媽」。他表示當日因腰骨痛才發現患癌，提醒大家最好定期做身體檢查。柯煒林又希望出席主演電影《觸電》謝票活動，開心在口碑下加開場次，目前票房逾150萬。他憑電影《大濛》首次入圍角逐台灣金馬獎最佳男主角，柯煒林表示11月22日會出席頒獎禮，十分期待。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵