林海峰笑稱或跟MIRROR缺席叱咤 有信心伙葛民輝開50場軟硬演唱會

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

《笨蕉大劇院》前晚完成第50場，一眾演員出場謝幕，表示完成不難，要開始才是最困難，並邀請舞台劇發起人俞琤上台講感受。她先與一班演員握手擁抱，之後解釋舞台劇故事靈感取材自一部法國電影，改編成為《笨蕉大劇院》，「劇名原本想叫《三七廿一》，因為今年是軟硬成軍37周年。1988年兩人（林海峰、葛民輝）都是21歲『卜卜趣』，經過37年，他們帶着經驗完成了一場好戲」。尾場適逢中秋節追月夜，特備大白兔造型燈籠應節，台前幕後在台上與觀眾影大合照留念。

林稱肯定不會出席其他台頒獎禮

林海峰順利完成50場演出，笑言有信心跟葛民輝應付50場演唱會，奈何本地演出場地有限，日子很緊絀，最重要是等到適當場地的申請批准。問到是不是每晚都有爆肚？他稱每場觀眾的反應不同，他們盡力去做。早前他在網上曬出年輕時當時裝店員工的舊工作證，網民讚林海峰樣子變化不大，保養得宜，他說：「樣子是天生，全靠父母。」

近期傳MIRROR缺席商台明年初的《叱咤》頒獎禮及本月的記者會，身為商台DJ的林海峰搞笑回應：「我都未公布我去唔去《叱咤》，只肯定我不會出席其他台的頒獎禮，我亦不是電台高層。」

MIRROR若缺席是否對頒獎禮有影響？林海峰說：「頒獎禮總會有其他事發生，有人來亦有人不來，流程會繼續發生。今次不來，可能下次重來，有些人走，相隔多年或又回來，總是來來去去，對頒獎禮生態來說，是一件好事。」葛民輝在舞台劇公演期間，某晚收工後遇車禍，他表示慶幸人沒有受傷，未有影響演出。

《風林火山》戲分被刪 韋羅莎認不快

韋羅莎完成50場演出，形容心情像坐過山車，因遇上演員身體出狀况和颱風吹襲問題，感激團隊團結一條心，合力排除萬難做好戲，每日下午抽時間協助柯煒林綵排和練習發聲，每場觀眾反應都有所不同，每次演出都是挑戰，不覺辛苦。其中一場是她與副導演張銘耀結婚11周年紀念日，謝幕時獲丈夫手拿玫瑰花上台示愛，韋羅莎承認好驚喜。

對於在電影《風林火山》戲分被刪，韋羅莎說未有時間捧場，聽說被刪了，她未有收到通知，「我都想知角色的下落，明白可能要配合剪接效果，舞台劇就cut唔走，有少少不快，因角色好特別，夢寐以求，有演繹到同學到嘢已好足夠，是我演藝生涯一個好特別的里程碑」。