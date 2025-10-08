明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《殺手螳螂》 任時完為情耽誤專業 朴圭瑛自卑拒絕好意

【明報專訊】《密陽》康城影后全度妍與《茲山魚譜》影帝薛景求合演的《格殺福順》，講述職業殺手互相殘殺的故事，2023年在影視串流平台Netflix上架時累計觀看逾6300萬小時，成績不錯；上月26日在Netflix首播的《殺手螳螂》，是《格》片的外傳，由《魷魚遊戲2》任時完及朴圭瑛合演，描述兩人又愛又恨的關係，上架5日錄得700萬觀看次數，在全球非英語電影榜位列第3，不遜前作。

外傳時間線延續《格殺福順》結局

《格殺福順》導演卞成賢的作品特徵是主角之間的複雜關係，《格》片女主角吉福順（全度妍飾）是15歲女兒的單親媽媽，同時是MK娛樂殺手公司的王牌，被老闆車閔圭（薛景求飾）委派殺一名青年，並偽裝成自殺；福順執行任務期間發現買兇者正是青年的政客父親，因兒子捲入考大學舞弊案，為保政治前途而買兇殺子。福順不忍殺害青年，於是謊稱任務失敗；MK高層車敏熙（李絮飾）看穿她撒謊，另找殺手完成任務，還命令他們追殺福順。福順殺掉同行，最終也殺掉車閔圭，雙方既是勞資也是戀人未滿的關係。

《殺手螳螂》由《格殺福順》的副導演李泰成操刀，卞成賢改任監製及編劇，故《殺》片甚有卞成賢的風格，同樣圍繞男女主角的恩怨情仇。《殺手螳螂》延續《格殺福順》的時間線與世界觀，以福順殺死車閔圭後為時間起點，講述外號「螳螂」的李韓蔚（任時完飾）結束長假復工，但車閔圭被福順殺掉，MK娛樂面臨倒閉，陷入混亂。試圖挖走李韓蔚的殺手公司蜂擁而至，他卻主動提議與暗戀多年的MK娛樂前練習生申在伊（朴圭瑛飾）一起「創業」。另一方面，李韓蔚的師父獨孤（趙宇鎮飾）接手MK成為新老闆，想招攬李韓蔚，警告他申在伊不是好的生意搭檔，因為後者妒嫉李韓蔚的才華。

《殺手螳螂》主線是李韓蔚與申在伊之間的複雜關係；二人識於微時，一起學武並在MK娛樂當學徒，曾多次比武，爭取「出道」成為殺手。李韓蔚暗戀申在伊，當年比武曾故意輸給女方，車閔圭看出來，所以讓李韓蔚出道，栽培他成為MK娛樂的王牌殺手，申在伊則以天分有限為由，被趕出MK娛樂，只好轉投三流殺手公司工作。李韓蔚不敢向申在伊表白，但一直照顧她。李韓蔚知道申在伊想自立門戶，儘管他被多間公司招攬，仍耗盡儲蓄跟她一起創業，希望能推進與對方的關係。申在伊知道李韓蔚的心意，礙於自卑，不能接受對方；她一直想證明自己的殺手能力，卻與李韓蔚實力相差太遠，無法超越對方，只剩下痛苦。

關注失敗者處境

另一方面，李韓蔚創業後把大部分工作交給申在伊負責，其餘由他處理，無視其他員工的實力。申在伊指出他的問題，二人還打起來，李韓蔚再次故意輸給她；雖然知道是好意，但在女方立場覺得他的同情無疑是凌辱與輕蔑。二人之間在公在私的關係，反映失敗者希望得到尊重，即使敗北也要輸得有尊嚴。獨孤也有相似的故事，他與車閔圭同是MK娛樂開國功臣，因身手不及車閔圭而感到自卑，並提早退休，因此他很理解徒弟與申在伊之間的問題。

《殺手螳螂》跟其他殺手電影不同，不標榜天才，反而專注於天分不足的申在伊及獨孤；另一方面，電影亦探討年輕一代創業及就業困難。不過片中片動作戲不多，創意也不足；「螳螂」與獨孤雖然各有鐮刀及拐棍為武器，但連串動作未能突出武器的特點。

相關字詞﹕朴圭瑛 任時完 韓國電影 殺手螳螂 開箱

上 / 下一篇新聞