【開箱】《殺手螳螂》 任時完為情耽誤專業 朴圭瑛自卑拒絕好意

外傳時間線延續《格殺福順》結局

《格殺福順》導演卞成賢的作品特徵是主角之間的複雜關係，《格》片女主角吉福順（全度妍飾）是15歲女兒的單親媽媽，同時是MK娛樂殺手公司的王牌，被老闆車閔圭（薛景求飾）委派殺一名青年，並偽裝成自殺；福順執行任務期間發現買兇者正是青年的政客父親，因兒子捲入考大學舞弊案，為保政治前途而買兇殺子。福順不忍殺害青年，於是謊稱任務失敗；MK高層車敏熙（李絮飾）看穿她撒謊，另找殺手完成任務，還命令他們追殺福順。福順殺掉同行，最終也殺掉車閔圭，雙方既是勞資也是戀人未滿的關係。

《殺手螳螂》由《格殺福順》的副導演李泰成操刀，卞成賢改任監製及編劇，故《殺》片甚有卞成賢的風格，同樣圍繞男女主角的恩怨情仇。《殺手螳螂》延續《格殺福順》的時間線與世界觀，以福順殺死車閔圭後為時間起點，講述外號「螳螂」的李韓蔚（任時完飾）結束長假復工，但車閔圭被福順殺掉，MK娛樂面臨倒閉，陷入混亂。試圖挖走李韓蔚的殺手公司蜂擁而至，他卻主動提議與暗戀多年的MK娛樂前練習生申在伊（朴圭瑛飾）一起「創業」。另一方面，李韓蔚的師父獨孤（趙宇鎮飾）接手MK成為新老闆，想招攬李韓蔚，警告他申在伊不是好的生意搭檔，因為後者妒嫉李韓蔚的才華。

《殺手螳螂》主線是李韓蔚與申在伊之間的複雜關係；二人識於微時，一起學武並在MK娛樂當學徒，曾多次比武，爭取「出道」成為殺手。李韓蔚暗戀申在伊，當年比武曾故意輸給女方，車閔圭看出來，所以讓李韓蔚出道，栽培他成為MK娛樂的王牌殺手，申在伊則以天分有限為由，被趕出MK娛樂，只好轉投三流殺手公司工作。李韓蔚不敢向申在伊表白，但一直照顧她。李韓蔚知道申在伊想自立門戶，儘管他被多間公司招攬，仍耗盡儲蓄跟她一起創業，希望能推進與對方的關係。申在伊知道李韓蔚的心意，礙於自卑，不能接受對方；她一直想證明自己的殺手能力，卻與李韓蔚實力相差太遠，無法超越對方，只剩下痛苦。

關注失敗者處境

另一方面，李韓蔚創業後把大部分工作交給申在伊負責，其餘由他處理，無視其他員工的實力。申在伊指出他的問題，二人還打起來，李韓蔚再次故意輸給她；雖然知道是好意，但在女方立場覺得他的同情無疑是凌辱與輕蔑。二人之間在公在私的關係，反映失敗者希望得到尊重，即使敗北也要輸得有尊嚴。獨孤也有相似的故事，他與車閔圭同是MK娛樂開國功臣，因身手不及車閔圭而感到自卑，並提早退休，因此他很理解徒弟與申在伊之間的問題。

《殺手螳螂》跟其他殺手電影不同，不標榜天才，反而專注於天分不足的申在伊及獨孤；另一方面，電影亦探討年輕一代創業及就業困難。不過片中片動作戲不多，創意也不足；「螳螂」與獨孤雖然各有鐮刀及拐棍為武器，但連串動作未能突出武器的特點。