娛樂

Taylor Swift親解拒演超級碗原因

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift為宣傳第12張錄音室專輯日前接受名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）訪問；占美要求Taylor親解網上傳聞，包括她是否為了影片版權，拒絕每年最高直播收視的美式足球超級碗中場演出。Taylor解釋超級碗的演出由Hip Hop歌手Jay-Z創辦的Roc Nation負責，她稱雙方關係一直很好，保持聯絡，但從未收過演出的正式邀請。她表示無論有否邀約，其未婚夫查維斯卻斯（Travis Kelce）是堪薩斯城酋長隊球員，Taylor自言無法一邊演出一邊分神關注未婚夫的賽事，「我愛上一個在那場地打球的男子，而美式足球就像暴力版西洋棋，沒有武器的戰士，非常危險。整個賽季我都專注他在場上的表現，你能想像他每星期都在冒生命危險參與這種高壓、高強度運動，而我卻在想『我的舞步該如何編排，應唱兩段《Shake It Up》，接下來唱《Blank Space》和《Cruel Summer》？」她笑言不演出跟查維斯無關，「他很希望我去表演，但我真的太投入了」。

另一方面，早前宣布波多黎各巨星Bad Bunny擔任明年2月超級碗的中場表演嘉賓，卻惹來熱議。Bad Bunny對美國總統特朗普針對拉丁裔移民的種族言論，曾予以強烈反對；許多民主黨支持者團結起來力撐Bad Bunny，視為對特朗普的反擊。特朗普昨對傳媒表示從未聽說過Bad Bunny，「我不知道他是誰，也不知道他們為什麼要這麼做，這太瘋狂了」。

相關字詞﹕美國樂壇天后Taylor Swift

