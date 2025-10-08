《申社長Project》收視破底 不敵「歌王」趙容弼

在煲劇平台「黃Viu」上架的《申社長Project》前晚一集劇情講述韓石圭為了解決一宗租屋詐騙案，安排裴聖賢及李蕊假扮新婚夫婦，引騙徒現身，並暗中綁走他們，聲稱會注射可疑藥物，逼他們吐出真相及交出詐騙得來的金錢。

韓媒報道，《申社長Project》收視急跌因KBS電視台前晚播出75歲「歌王」趙容弼的特備音樂節目《趙容弼，這瞬間是永恆》，節目長達3小時，趙容弼演唱多首經典名曲，吸引家庭觀眾捧場。三部分收視分別為12.8%、15.7%及14.1%，成績彪炳。趙容弼1984年與日本歌手谷村新司和香港譚詠麟創建「音樂的和平世界」，旨在推動文化交流和世界和平，先後於日本、韓國和香港舉行《亞洲和平音樂會》； 趙容弼又四度登上NHK紅白歌唱大賽。

文：蘇珮欣