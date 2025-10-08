明報新聞網
娛樂

《申社長Project》收視破底 不敵「歌王」趙容弼

【明報專訊】《浪漫醫生金師傅》韓石圭擔正有線頻道tvN劇集《申社長Project》上月底開播以來，收視節節上升，最高達8.7%。前晚播出第7集，較上集跌1.9個百分點至5.5%，穩守同時段劇集冠軍，但成為開播以來最差成績。同時段有線頻道ENA《善良的女人夫世彌》，由《我們的電影》全汝彬主演，前晚第3集收視微升0.5個百分點，報4.5%成為開播新高。

在煲劇平台「黃Viu」上架的《申社長Project》前晚一集劇情講述韓石圭為了解決一宗租屋詐騙案，安排裴聖賢及李蕊假扮新婚夫婦，引騙徒現身，並暗中綁走他們，聲稱會注射可疑藥物，逼他們吐出真相及交出詐騙得來的金錢。

韓媒報道，《申社長Project》收視急跌因KBS電視台前晚播出75歲「歌王」趙容弼的特備音樂節目《趙容弼，這瞬間是永恆》，節目長達3小時，趙容弼演唱多首經典名曲，吸引家庭觀眾捧場。三部分收視分別為12.8%、15.7%及14.1%，成績彪炳。趙容弼1984年與日本歌手谷村新司和香港譚詠麟創建「音樂的和平世界」，旨在推動文化交流和世界和平，先後於日本、韓國和香港舉行《亞洲和平音樂會》； 趙容弼又四度登上NHK紅白歌唱大賽。

文：蘇珮欣

