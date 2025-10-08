明報新聞網
娛樂

失婚妮歌潔曼兩女兒陪伴現身時裝展 英媒：仍傷心前夫有年輕新歡

【明報專訊】《此時此刻》金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）上周二（9月30日）正式入稟申請離婚，結束與鄉謠歌手Keith Urban的19年婚姻，繼上周六在美國得州出席一個拍賣活動後，前晚再次公開亮相，她在現年分別17及14歲女兒Sunday Rose和Faith Margaret陪同下，出席巴黎時裝周Chanel春夏新裝展；妮歌亦已脫下婚戒，雖然笑容滿面，但英國《每日郵報》引述消息指Keith Urban已有一名年輕新歡，妮歌其實仍然很傷心。

妮歌潔曼演出《雷霆壯志》期間與湯告魯斯（Tom Cruise）戲假情真，並於1990年結婚，直到2001年各走各路。2006年，另嫁鄉謠歌手Keith Urban，婚後透過代母迎來兩名女兒Sunday Rose和Faith Margaret。19年來幾乎形影不離，兩人最後一次一同公開露面在今年6月田納西州的一場足球賽；上月29日，美國娛樂新聞網站TMZ率先爆料，指Keith已搬離兩人在納什維爾的大宅，翌日妮歌正式入稟申請離婚，文件列出理由為「經歷了婚姻困境和不能協調的分歧」。另外，她與Keith同意共同撫養女兒，但要求一年裏可享306日跟女兒見面的時間，建議Keith只有59天可跟兩女見面。

妮歌潔曼申請離婚翌日，女兒Sunday Rose出席巴黎時裝周活動，為Christian Dior的明年春夏新裝展擔任模特兒；到前日Sunday和14歲胞妹Faith像左右護法般陪同母親亮相Chanel時裝騷，妮歌任職記者的姨甥女Lucia Hawley亦現身以示支持。三母女更有默契地打扮，均帶有牛仔布元素，似要顯示三人團結一起。

據英國《每日郵報》報道，妮歌潔曼揮手跟現場粉絲打招呼時被發現已脫下婚戒，她亦笑容滿面，然而該報道引述消息指妮歌曾努力嘗試挽救婚姻，Keith亦傳出另結新歡，而且對象是未有具名的年輕女音樂人，據報妮歌為此仍然傷心難過。

除了妮歌潔曼三母女外，前晚Chanel時裝騷可說星光熠熠，出席歌影視界名人包括韓國女團Blackpink成員Jennie、《Barbie芭比》瑪歌羅比（Margot Robbie）、內地女星周迅、王菲長女竇靖童、《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）的舊愛雲妮莎巴哈迪（Vanessa Paradis）和女兒莉莉露絲（Lily-Rose Depp）、《敵對同謀》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）、台灣女星桂綸鎂等，十分熱鬧。

「妙麗」愛瑪屈臣疑已訂婚

另一方面，上周遭《哈利波特》作者羅琳（J.K. Rowling）在社交平台X撰文形容為「對真實生活的經驗很少，不知自己有多無知」的「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson），前日亦出席巴黎時裝周的Miu Miu新裝展，左手無名指上戴有大鑽戒，引發外界猜測她是否已經跟男友Kieran Brown訂婚。現年35歲的愛瑪屈臣在牛津大學攻讀創意寫作碩士學位期間，邂逅正在該校攻讀博士的Kieran，兩人交往超過1年。儘管她曾在播客節目中批評社會對女性婚姻的壓力是「暴力與殘酷」，但她也承認想結婚。

相關字詞﹕愛瑪屈臣 妮歌潔曼

