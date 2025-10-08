明報新聞網
娛樂

【娛樂場】MOViE MOViE播得獎電影《夢遊納米比亞沙漠》《大象席地而坐》

【明報專訊】國際電影頻道MOViE MOViE（Now TV ch 116）本月及11月分別推出特備節目「睇乜亞」（Eyes on Asia）及「真愛是任何形狀」（Love Comes in All Shapes and Sizes）。「睇乜亞」精選5套亞洲電影，包括獨家首播日本片《夢遊納米比亞沙漠》，還有《妖怪圖鑑》及3部內地電影，其中《雪豹》審視獸性與靈性，展示對生命萬物獻上平等的尊重。《風流一代》捕捉當代中國的社會轉型。《大象席地而坐》俯視跌入灰暗深淵裏無法逃脫的人。

河合優實連奪女主角獎

《夢遊納米比亞沙漠》獲獎眾多，包括康城影展導演雙周國際影評人費比西獎，河合優實橫掃電影旬報獎、藍絲帶獎等多項女主角獎。電影講述21歲加奈是日本最爛的人，做激光脫毛師遵從單一審美感無聊透頂，身受社會太多無形束縛，私生活想縱情放任，從一段病態戀情跳到下一段有毒關係，才叫愛得暴烈率性。加奈在家族聚會上擠出假笑、嫌棄紙飲管，在看不見未來的當下，她只愛打開手機上的納米比亞沙漠直播看羚羊。在時代的荒原依賴本能飛躍奔跑，抑壓的不安可會找到出口？編導山中瑤子精準捕捉虛無的時代精神；令和最強新人河合優實的眼神、聲線、肢體，無不盡顯新一代的厭世與反抗，難怪日本影評說屬於她的時代已經來臨。

《大象席地而坐》改編自導演胡波的小說集《大裂》（2017）中的一個短篇，講述中國北方小鎮的一天內，男女高中生、落魄老人、黑道混混等人處處碰壁的生活交織在一起，最後為了逃避，都往滿洲里動物園看大象去。

內地導演胡波遺作

影片大量運用長鏡頭和灰濛攝影，赤裸呈現青少年感受的中國社會生活現實，片長4小時。現實中導演胡波選擇在29歲結束自己的生命，這部作品也成了他的遺作。此片在第55屆金馬獎獲最佳劇情片、最佳改編劇本及觀眾票選最佳影片，並在柏林影展、香港國際電影節獲獎。

隨着第36屆香港同志影展完結，11月特備節目「真愛是任何形狀」，精選旳電影從城市到鄉郊，都市人嘗試從BDSM關係中尋求生活的平衡。4部電影《五月的你，十二月的她》、《麻痹於心底裡的快感》、《同夢奇緣之奇》及《同夢奇緣之緣》分別於11月的周五晚播放。

11月播《同夢奇緣之夢》

《同夢奇緣之夢》亦在11月「首映星期天」時段播放，故事中約翰妮情竇初開，喜歡上成熟優雅的女老師，她借故親近老師，向她傾訴又跟她學編織，老師的溫柔似是濃卻仍然很淡。約翰妮將暗戀的苦甜化為文字，想為青春留記錄，怎知作家外婆讀後大讚，還說值得出書。挪威小說家兼編導達約翰侯格勞以少女絮語為線，細膩編織疑幻似真戀愛夢，獲柏林影展最高榮譽金熊獎。

