黃子佼涉撞傷鐵騎士逃逸 發聲明籲尊重事實 勿以訛傳訛

稱沒聽到呼叫聲或碰撞聲

根據警方調查報告，黃子佼駕車經過事發地點左轉時，疑似跟一輛電單車發生碰撞，電單車隨後倒地，女司機受傷。警方接獲報案後翻查CCTV，發現黃子佼駕駛的車輛在轉彎時短暫停頓約兩秒，未下車查看便駛離現場，故通知他到案說明，並依涉肇事逃逸與過失傷害罪偵辦。

黃子佼發聲明指部分媒體報道跟現場情况不符，據監察畫面，黃子佼駕車經路口，為避另一輛對頭電單車而停頓，隨後才繼續行駛，另一輛電單車從右側經過而翻倒，雙方責任仍待檢方釐清。

聲明提到黃子佼當時「沒聽到呼叫聲或碰撞聲」，也未察覺右後方異狀，因此並未停車查看。直至9月底接獲派出所通知才知道事件，他亦主動配合調查。經理人公司表示黃子佼對電單車司機表示歉意，願意負擔損失，但呼籲外界「尊重事故現場事實，勿以訛傳訛」。

娛樂組