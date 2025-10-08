黃子佼涉撞傷鐵騎士逃逸 發聲明籲尊重事實 勿以訛傳訛

【明報專訊】台灣節目主持人黃子佼涉嫌購買、持有兒少性影像遭判刑8個月，案件仍在上訴中。昨日傳出黃子佼「又出事」，有指他今年8月涉及一宗交通事故，他駕車行駛新北三重區時，與電單車發生碰撞，女司機倒地受傷。他未有下車查看狀况及未等執法人員到場便離開，事件掀熱議。黃子佼就肇事逃逸傳聞由經理人公司發聲明澄清，指並非知情逃逸。
稱沒聽到呼叫聲或碰撞聲
根據警方調查報告，黃子佼駕車經過事發地點左轉時，疑似跟一輛電單車發生碰撞，電單車隨後倒地，女司機受傷。警方接獲報案後翻查CCTV，發現黃子佼駕駛的車輛在轉彎時短暫停頓約兩秒，未下車查看便駛離現場，故通知他到案說明，並依涉肇事逃逸與過失傷害罪偵辦。
黃子佼發聲明指部分媒體報道跟現場情况不符，據監察畫面，黃子佼駕車經路口，為避另一輛對頭電單車而停頓，隨後才繼續行駛，另一輛電單車從右側經過而翻倒，雙方責任仍待檢方釐清。
聲明提到黃子佼當時「沒聽到呼叫聲或碰撞聲」，也未察覺右後方異狀，因此並未停車查看。直至9月底接獲派出所通知才知道事件，他亦主動配合調查。經理人公司表示黃子佼對電單車司機表示歉意，願意負擔損失，但呼籲外界「尊重事故現場事實，勿以訛傳訛」。
