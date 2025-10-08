游學修備戰舞台劇 許賢做足球直播 《試當真》停運前搞頒獎禮 蘇致豪陳穎欣奪最佳男女主角

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

游學修在頒獎禮前受訪，稱得獎名單絕非內定，是由員工及會員投票，又稱不太想女友陳苡臻得最佳女主角，怕被人指內定，「所以我不想她攞，最好就是攞女配角獎啦！」最終如願以償。

蘇致豪學poker圍棋

3名老闆游學修、蘇致豪及許賢表示臨別心情雖不捨，但仍然很忙，未有時間傷心，現抱着輕鬆心情期待放假。游學修笑稱大家的想法好似退休，都是爸爸退休時做的事，他表示為參加馬拉松積極練跑，以及為明年演出舞台劇做準備。蘇致豪稱打算學poker及圍棋。許賢表示會踢波，亦會做足球直播，可以放假好開心。至於將來會否再合作拍網片，他們均表示沒有定案。

陳穎欣：山水有相逢

最佳女主角陳穎欣表示5年來與《試當真》合作有很多回憶，樂在其中，辛苦得來又好玩，笑言玩遊戲時才發覺自己原來咁蠢，「會唔捨得，好似無咗一啲嘢，不過我覺得山水有相逢，大家都喺呢行，一定會再見到」。對於主演電影《觸電》票房理想，她表示很開心得到大家支持，估不到這套戲受歡迎，還入圍金馬獎「最佳動作設計」。她表示與柯煒林正分別忙演出舞台劇，已恭喜對方憑電影《大濛》入圍爭金馬影帝，希望大家忙完舞台劇可結伴謝票。

朱栢康盼蜚聲國際

朱栢康與朱栢謙對於《試當真》停運沒覺得特別可惜，因為有聚有散，並不代表完結，但相信普羅大眾會覺得可惜。問可會以組合「朱凌凌」再拍網片？朱栢康說：「我們現在已老了，沒那麼拼搏，當年『朱凌凌』是過着退休生活，只求兄弟間中聚一聚、拍吓嘢已滿足。」

對於《破．地獄》代表香港競逐奧斯卡最佳國際影片，他表示聽到這個消息呆了，「無想過可以同奧斯卡扯上任何關係，之前我都講過，當然想關關過，信心一定有，因就算外國觀眾看完這部電影都有釋懷感覺」。他希望憑這個契機能蜚聲國際。朱栢謙即笑稱要靠弟弟揚名，完成開玩具店夢想。

劉沛蘅到場擔任頒獎嘉賓，表示對《試當真》停運感到可惜，因為本身是忠實觀眾，覺得節目拍得好好睇，可媲美電視製作。談到ViuTV節目《膠戰S4》已播畢，她說：「拍了幾個月，兩個星期便播晒，好唔捨得。」

劉沛蘅稱6膠感情好

劉沛蘅表示好與壞的評價都有睇，見有批評表示不鍾意她那麼好勝及所有人都遷就她，「我無悔今輯表現出最真的自己，其實我們6個人好好感情，大家互相遷就，只是節目呈現出來是這樣而已，他們都會欺負我，相對阿正較少，最百厭是岑珈其和呂爵安，希望快點再拍新一輯，我都想這節目長拍長有，始終是一個可以帶給大家開心的節目」。

