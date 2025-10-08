方大同遺產管理方發聲明 嚴禁作品用於AI訓練相關開發

全面保護方大同藝術遺產

聲明指禁止範圍包括方大同的錄音製品、詞曲創作、視聽錄製品，更涵蓋其姓名、肖像、形象、文字、數據及元數據等。任何形式的複製、機器學習、網絡爬取、數據開發或用於訓練AI系統、大型語言模型等行為，均在嚴格禁止之列，旨在全面保護方大同的藝術遺產。聲明中特別引用歐盟指令及香港《版權條例》，明確表示在法律允許的最大範圍內保有所有權利。外界認為由於AI浪潮來襲，此做法意在保護創作者心血與智慧財產權所採取的關鍵防範措施。方大同遺產管理方與賦音樂強調，這項權利保留適用於現存及未來的作品，就算是已經公開的作品也包含在範圍內。倘若第三方希望在AI相關用途使用方大同作品，必須事先透過電子郵件取得聯繫後，得到明確授權認可，且管理方也有權決定是否授權及相關條件。

娛樂組