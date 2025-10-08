明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

方大同遺產管理方發聲明 嚴禁作品用於AI訓練相關開發

【明報專訊】音樂才子方大同今年2月21日離世，終年41歲，生前個人音樂廠牌「賦音樂FU MUSIC」與方大同遺產管理方昨日共同發聲明，針對時下快速發展的生成式人工智能（AI）技術，明確宣告「完全保留所有權利」，嚴格禁止在未經授權的狀况下，私自任意將方大同過去、現在、未來的作品用於AI訓練及相關開發，以保護方大同的音樂遺產。

全面保護方大同藝術遺產

聲明指禁止範圍包括方大同的錄音製品、詞曲創作、視聽錄製品，更涵蓋其姓名、肖像、形象、文字、數據及元數據等。任何形式的複製、機器學習、網絡爬取、數據開發或用於訓練AI系統、大型語言模型等行為，均在嚴格禁止之列，旨在全面保護方大同的藝術遺產。聲明中特別引用歐盟指令及香港《版權條例》，明確表示在法律允許的最大範圍內保有所有權利。外界認為由於AI浪潮來襲，此做法意在保護創作者心血與智慧財產權所採取的關鍵防範措施。方大同遺產管理方與賦音樂強調，這項權利保留適用於現存及未來的作品，就算是已經公開的作品也包含在範圍內。倘若第三方希望在AI相關用途使用方大同作品，必須事先透過電子郵件取得聯繫後，得到明確授權認可，且管理方也有權決定是否授權及相關條件。

娛樂組

相關字詞﹕方大同

上 / 下一篇新聞