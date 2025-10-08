明報新聞網
娛樂

伙《造星VI》參賽者演出 柳應廷嫌棄前輩稱呼：叫我Jer仔

【明報專訊】ViuTV偶像選秀騷《全民造星VI》昨安排其中44名參賽者到商場演出，部分參賽者分成小組上台，跟MIRROR成員柳應廷（Jer）、P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）及COLLAR成員邱彥筒（Marf）一同演出，各有支持者為他們吶喊打氣。Jer開心見到一班視他為偶像的小朋友，笑稱出道數年，有人稱「細細個已聽他唱歌」，自覺老了；又稱看見參賽者十分青澀，回想自己以前參賽也跟他們一樣又驚又緊張，他有分享貼士：「我叫他們當自己在浴室唱歌，進入忘我境界，我都是用這一招說服自己減少緊張。（被叫Jer前輩有否尷尬？）唔好叫到咁老，叫我『Jer仔』、『Jer小朋友』或『Jer師兄』都可以。」

Jer：出席《叱咤》等公司安排

傳MIRROR將缺席《叱咤》記者會及頒獎禮？Jer說：「暫時未收到消息，未有內部通知，都是坊間傳聞，會等公司安排。（如無緣出席，會否感可惜？）每年做好自己，抱住這個心態做音樂。至於出席與否，或有沒有得獎都好，都是要努力做好音樂。」他稱目前會集中準備個唱，想呈現入行7年以來對音樂的看法，因此在舞台服裝、video wall及音響都有給予意見，跳舞方面，預告會送上驚喜。傳演唱會門票銷情不太理想？Jer說：「都賣得八八九九，不過都有留到飛給朋友。尚有小量飛在山頂位，我不擔心，做好自己就可以。」

有指姜濤以壓軸嘉賓身分亮相籃球賽，門票早被搶購，但大會臨時加插MIRROR隊友呂爵安及邱士縉同場，令姜濤Solo變成拼盤騷，令姜糖（粉絲暱稱）不滿。Jer稱不知情：「我好耐沒見他們，稍後出團歌及排舞會見面，沒了解這單新聞，希望大家和平共處、相親相愛。」

Phoebus派貼士 Marf備《叱咤》戰衣

Marf和Phoebus跟部分參賽者同台演出兼打氣，兩人同表示日前排舞時，見師弟們略帶緊張，勾起當年比賽時的回憶，Phoebus說：「我提醒他們，特別在跳唱時要用牛皮膠紙黐實耳機，否則跳舞時很易鬆脫。」前日中秋節，Marf帶同愛犬返家跟家人過節，男友林家熙因要出席《試當真》頒獎禮未有同行。Marf透露要接受例行身體檢查，昨晚禁食，所以沒打算跟男友補祝節日。提到MIRROR傳缺席《叱咤》記者會及頒獎禮，Marf表示不清楚，但COLLAR將會出席，正準備服裝。

參賽者Dave三金各有強項

參賽者黃日禧（Dave）與榮柏鑫（三金）分別跟Jer及Phoebus同台演出。Dave台上公開稱呼Jer做「Jer前輩」，因覺得他是實力派唱將，很欣賞對方，同台演出感壓力，幸獲師兄打氣，才拾回少許自信，「我主要唱R＆B，有機會都想挑戰唱Jer前輩的歌。同時亦欣賞MIRROR的姜濤、陳卓賢和盧瀚霆，他們的舞台表演很犀利。至於我個人的殺手鐧是結他自彈自唱，跳舞都過得去。」三金表示首次見Phoebus，一起夾歌跳唱，心情緊張又興奮。表演前得到Phoebus鼓勵講「good show」，他才略為鎮定，「聽到Jer現場唱歌，聽到起雞皮。自己亦欣賞江生和陳卓賢，他們的演出也很出色，我強項是跳舞」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

相關字詞﹕吳啟洋（Phoebus） 邱彥筒（Marf） 柳應廷（Jer） 全民造星VI

