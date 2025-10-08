明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

59歲關淑怡驚傳病危入ICU 兒子美國返港連日醫院守候

【明報專訊】現年59歲，神隱一段長時間的關淑怡（Shirley）昨日驚傳曾入醫院深切治療部（ICU），情况令人擔憂，她的兒子關浚賢由美國返港連日守候，關淑怡父親與親戚也輪流到醫院探望。有目睹疑似關浚賢在ICU外長椅抱膝痛哭，擔心得不願離開，由外公力勸下才肯返酒店休息。有傳關淑怡曾被送到律敦治醫院，昨日消息傳出，大批傳媒到場，探病時間未見關浚賢或關淑怡的親人。關淑怡近年鮮公開露面，《明報》先後求證她的圈中好友Alex Fung與前經理人Marianne，前者對傳聞不回應，Marianne稱近來沒聯絡，不了解事件。曾同唱片公司的黎瑞恩與湯寶如皆表示沒有聯絡，為入院傳聞感驚訝，並祝她早日康復。

記者：林祖傑

關淑怡是單親媽媽，兒子關浚賢2002年出世，一直由她撫養，對孩子的生父，她多年來保密，至2014年兒子12歲，她突然透露兒子的生父是不丹活佛，又曾上載一名寧波車的照片並憶舊情。她曾表示對方無法給予世俗婚姻與照顧，故選擇獨自生下孩子。她一直母子相依，幾年前送兒子到美國生活。傳出關淑怡被送ICU治療，有報道關浚賢因母親入院由美國返港，關淑怡父親陪伴在醫院守候，其間也有親戚到醫院。關浚賢為母親憂心忡忡，除探病時間外，也在病房門外等候。昨日有傳媒到醫院但未見關浚賢，有估計關淑怡可能轉病房或轉了醫院。

前經理人不知情 黎瑞恩祝早日康復

昨日《明報》聯絡關淑怡前經理人Marianne，她表示剛返港未知發生什麼事，已有一段時間沒聯絡，聽聞對方曾在上海居住。關淑怡另一圈中好友Alex Fung表示身在佛山做林峯演唱會，問他是否了解關淑怡情况？他沒有再回覆。黎瑞恩與湯寶如跟關淑怡曾同唱片公司，關淑怡曾為黎瑞恩2013年的演唱會任嘉賓合唱，當時黎瑞恩讚對方是有義氣的人。昨日黎瑞恩回覆傳媒稱跟關淑怡多年沒聯絡，祝對方早日康復。

天后級歌手 5年前宣布退出娛樂圈

關淑怡1980年代後期出道，曾參加《新秀》但未入圍，後來到日本參加《Marine Blue音樂節》歌唱比賽奪冠，被寶麗金招攬正式入行。空靈的獨特聲線令她很快突圍而出，《難得有情人》、《星空下的戀人》、《愛恨纏綿》、《繾綣星光下》等多首經典金曲，跟王菲、林憶蓮等是同期天后級歌手。她一直發展順利，到突然懷孕生孩子，又跟唱片公司鬧意見解約，變得低調，曾引退又復出，2016年再踏紅館舉行演唱會，支持者不減仍受歡迎。不過，近年關淑怡的精神狀况也成焦點，曾在社交平台留言：「不想活。」她亦曾鬧上警署、法庭，多年來在愉景灣居住，2012年在愉景灣碼頭跟人爭執報警，也曾於愉景灣墮海，事後稱自己想游水。2017年，關淑怡在愉景灣酒店餐廳跟職員爭執及出手推撞被捕，普通襲擊罪成。2020年，她在社交平台炮轟唱片公司不尊重並宣布退出娛樂圈。

相關字詞﹕關淑怡（Shirley）

上 / 下一篇新聞