59歲關淑怡驚傳病危入ICU 兒子美國返港連日醫院守候

記者：林祖傑

關淑怡是單親媽媽，兒子關浚賢2002年出世，一直由她撫養，對孩子的生父，她多年來保密，至2014年兒子12歲，她突然透露兒子的生父是不丹活佛，又曾上載一名寧波車的照片並憶舊情。她曾表示對方無法給予世俗婚姻與照顧，故選擇獨自生下孩子。她一直母子相依，幾年前送兒子到美國生活。傳出關淑怡被送ICU治療，有報道關浚賢因母親入院由美國返港，關淑怡父親陪伴在醫院守候，其間也有親戚到醫院。關浚賢為母親憂心忡忡，除探病時間外，也在病房門外等候。昨日有傳媒到醫院但未見關浚賢，有估計關淑怡可能轉病房或轉了醫院。

前經理人不知情 黎瑞恩祝早日康復

昨日《明報》聯絡關淑怡前經理人Marianne，她表示剛返港未知發生什麼事，已有一段時間沒聯絡，聽聞對方曾在上海居住。關淑怡另一圈中好友Alex Fung表示身在佛山做林峯演唱會，問他是否了解關淑怡情况？他沒有再回覆。黎瑞恩與湯寶如跟關淑怡曾同唱片公司，關淑怡曾為黎瑞恩2013年的演唱會任嘉賓合唱，當時黎瑞恩讚對方是有義氣的人。昨日黎瑞恩回覆傳媒稱跟關淑怡多年沒聯絡，祝對方早日康復。

天后級歌手 5年前宣布退出娛樂圈

關淑怡1980年代後期出道，曾參加《新秀》但未入圍，後來到日本參加《Marine Blue音樂節》歌唱比賽奪冠，被寶麗金招攬正式入行。空靈的獨特聲線令她很快突圍而出，《難得有情人》、《星空下的戀人》、《愛恨纏綿》、《繾綣星光下》等多首經典金曲，跟王菲、林憶蓮等是同期天后級歌手。她一直發展順利，到突然懷孕生孩子，又跟唱片公司鬧意見解約，變得低調，曾引退又復出，2016年再踏紅館舉行演唱會，支持者不減仍受歡迎。不過，近年關淑怡的精神狀况也成焦點，曾在社交平台留言：「不想活。」她亦曾鬧上警署、法庭，多年來在愉景灣居住，2012年在愉景灣碼頭跟人爭執報警，也曾於愉景灣墮海，事後稱自己想游水。2017年，關淑怡在愉景灣酒店餐廳跟職員爭執及出手推撞被捕，普通襲擊罪成。2020年，她在社交平台炮轟唱片公司不尊重並宣布退出娛樂圈。